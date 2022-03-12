السودان.. عشرات القتلى والجرحى بمواجهات قبلية جديدة في دارفور

أعلن ناشطون وهيئة إغاثية في دارفور أمس الجمعة عن مقتل وإصابة العشرات في مواجهات قبلية جديدة في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان، والتي تشهد نزاعات عنيفة على الأراضي والمياه.

ووقعت المواجهات الأخيرة الخميس في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية لتشاد، وقد أدت إلى سقوط 19 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.

وأشار الناطق باسم المنسقية آدم رجال إلى أن 4 قرى أُحرقت بالكامل، واتهم مليشيا الجنجويد التي انضم عدد كبير من أفرادها إلى قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال العنف هذه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم من قبيلة المسيرية قوله إن هذه المليشيا "منذ يوم الأحد تهاجم على سيارات ومواتير قرى جبل مون وتستخدم أسلحة رشاشة، حيث يبدأ الهجوم بإشعال النار في القرى ثم إطلاق النار".

وأضاف أن هناك جثثا لم يستطع أحد الوصول إليها وبعضها احترق، "وبعد هجوم الخميس لم تصل أي قوات من الحكومة، ونحن في حالة خوف شديد من وقوع هجوم في أي وقت".

ويأتي هذا الهجوم بعد هجوم مماثل أسفر عن مقتل 16 شخصا في وقت سابق هذا الأسبوع، وبعد أشهر فقط من أعمال عنف هزت المنطقة أواخر العام الماضي.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

وقُتل 250 شخصا في دارفور منذ "انقلاب" رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وما سبّبه من فراغ أمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في عام 2020.