في لقاء مع دبلوماسيين أجانب بباماكو.. رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بالسعي لتقسيم بلاده

اتهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا، أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو، فرنسا بأنها عملت على تقسيم بلاده بوجودها العسكري فيها.

وحمل مايغا -الذي عيّنه المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين متتاليين في أغسطس/آب 2020 ويونيو/حزيران 2021- على فرنسا مدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة، من دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة "برخان" التي تكافح المسلحين بقيادة فرنسا.

وقال مايغا إنه بعد فترة البهجة والحماسة في 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات المسلحة "استحال التدخل في مرحلة ثانية تقسيما لمالي بحكم الأمر الواقع، استند إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة بدءا من 2014".

و يشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو على سيادة البلاد منذ فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير/كانون الثاني دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.





وتتهم السلطات المالية فرنسا -قوة الاستعمار السابقة في البلاد- بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها.

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأميركيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم، والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.

وطرد المجلس العسكري الحاكم في باماكو مطلع شباط/فبراير السفير الفرنسي في مالي.





طرد صحفي

وفي إطار الصراع المستمر مع فرنسا، أوقف موفد خاص لمجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique) ثمّ طُرد من مالي، بعد ساعات من وصوله إلى باماكو، وفق ما أعلنت إدارة المجلة الفرنسية التي ندّدت بتدبير "غير مبرر يتعارض مع حرية الإعلام".

وقالت المجلة في بيان إن "إدارة جون أفريك تدين القرار المتخذ من جانب السلطات المالية القاضي بطرد موفدها الخاص بنجامان روجيه".

وأضافت أن الموفد الخاص كانت لديه "تأشيرة دخول نظامية ولم يخفِ مهنته".