جهود دبلوماسية لحلّ أزمة أوكرانيا.. حشد عسكري من الجانبين وروسيا تنفي أيّ "صفقة" مع ماكرون

تتواصل التحركات الدبلوماسية وتبادل الزيارات في واشنطن وموسكو وكييف، بحثا عن حلٍّ للأزمة الأوكرانية، حيث يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الثلاثاء- العاصمة كييف للقاء نظيره فولوديمير زيلينسكي، بعدما عرض في موسكو اقتراحاته لنزع فتيل الأزمة. بينما أعلنت روسيا أنها مستعدة "لتسويات"، وجددت واشنطن تأكيدها أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن هي غزت جارتها.

كما يلتقي ماكرون في برلين المستشار الألماني أولاف شولتز العائد للتو من واشنطن، في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن اقتراحات ماكرون تشمل التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة من الجانبين، ومباشرة حوار يتناول خصوصا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار إستراتيجي.





تعهد روسي؟

وقال مسؤول فرنسي عقب محادثات أجراها الرئيس الروسي مع ماكرون إن فلاديمير بوتين تعهد بعدم إجراء مناورات عسكرية جديدة قرب أوكرانيا في الوقت الراهن، وذلك تمهيدا لاحتمال التوصل إلى تهدئة.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الرئيس الروسي وافق أيضا على سحب القوات المشاركة في مناورات عسكرية في روسيا البيضاء بالقرب من الحدود الأوكرانية، بمجرد انتهاء تلك المناورات.

كما أن ماكرون أكد أن المحادثات مع بوتين خلصت إلى عدم حدوث مزيد من التصعيد بشأن الوضع في أوكرانيا.

ولم يذكر بوتين نفسه شيئا من هذا القبيل عندما تحدث إلى وسائل الإعلام، بعد محادثات مع ماكرون استمرت 6 ساعات في الكرملين أمس الاثنين.

وطلب المسؤول الفرنسي خلال تصريحاته للصحفيين عدم الكشف عن هويته.





الكرملين ينفي

ونفى الكرملين من جهته صحة المعلومات عن توصل بوتين وماكرون لصفقة بشأن أوكرانيا.

وقال الكرملين إن مسألة الضمانات الأمنية تبقى مفتوحة، وموسكو لا ترى رغبة لدى الغرب بأخذ المخاوف الروسية في الحسبان.

وأضاف أن خفض التصعيد أمر ضروري للغاية حاليا، والتوتر يزداد بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

لكنه قال إن القوات الروسية ستعود إلى أماكن تمركزها بعد المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة في بيلاروسيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين لم يعط ماكرون أي موعد محدد لخروج القوات الروسية من بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات.





"تسويات"

من جهته، أعلن بوتين -عقب محادثاته مع ماكرون- أن موسكو ستبذل ما في وسعها "للتوصل إلى تسويات" في الأزمة مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وذكر بوتين أنه لن يكون هناك "رابحون" في حال اندلاع حرب في القارة الأوروبية.

وشدد أيضا على أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تجاهلا مطلب موسكو الحصول على ضمانات أمنية تشمل عدم توسع الحلف، لافتا إلى أن بلاده ستمارس ضغوطا عليهما من أجل تقديم التزام حازم بذلك.

وقال "لا أعتقد أن حوارنا انتهى"، مضيفا أن روسيا سترسل قريبا ردا إلى حلف شمال الأطلسي وواشنطن.

كما أكد على وجوب احترام السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك التي تم التوصل إليها بوساطة غربية بشأن النزاع العسكري مع الانفصاليين في البلاد، قائلا "أعتقد ببساطة أنه لا يوجد بديل".

لكنه لم يتطرق إلى مشاريعه بشأن عشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين عند حدود أوكرانيا.





مناورات

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها -اليوم الثلاثاء- إن 6 سفن حربية روسية تتجه إلى البحر الأسود قادمة من البحر المتوسط، للمشاركة في مناورات بحرية فيما وصفته بأنه تحرك مخطط سلفا يتعلق بالأنشطة العسكرية.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أن قواتها البحرية ستجري مجموعة شاملة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، في أحدث استعراض للقوة في تصعيد للنشاط العسكري خلال مواجهة مع الغرب.

بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف -في وقت متأخر أمس الاثنين- إن الجيش الأوكراني سينفذ مناورات عسكرية بداية من 10 فبراير/شباط وحتى 20 منه، ردا على المناورات العسكرية الروسية في روسيا البيضاء بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية.

وصرّح ريزنيكوف لإحدى قنوات التلفزيون المحلية بأن الجنود الأوكرانيين يجرون تدريبات مختلفة باستمرار، وبداية من 10 فبراير/شباط سيبدؤون تنفيذ مناورات باستخدام طائرات مسيرة من طراز بيرقدار، وصواريخ من طراز "جافلين" و"إن. إل. إيه. دبليو" المضادة للطائرات المقدمة من شركائهم الأجانب.





خطأ فادح

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدرك أنه سيكون خطأ فادحا له أن يتجه نحو أوكرانيا، وأنه سيدفع ثمنا باهظا.

وأوضح بايدن -في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز- أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المحادثات المهمة بحسن نية مع روسيا، لكن إذا اتخذت روسيا قرارا بغزو أوكرانيا مرة أخرى، فإنها وحلف الناتو مستعدون لذلك.

وأوضح أن اجتماعه في البيت الأبيض مع شولتز كان مثمرًا للغاية، وأن المناقشات حول "ردع التهديدات الروسية ضد أوكرانيا" كانت على رأس جدول الأعمال.

وأكد بايدن أن ألمانيا والولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يعملون معًا بشكل وثيق لتحقيق الحلول الدبلوماسية لهذا الوضع، مشيراً إلى أن الدبلوماسية هي "أفضل طريقة" للمضي قدمًا لجميع الأطراف.

من جانبه، قال شولتز إن هناك "ثمنا باهظا" ستدفعه روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني "إننا في وضع صعب للغاية، هناك تهديد عسكري لأوكرانيا، لا يمكننا التزام الصمت حيال ذلك".





دور تركي

وعلى صعيد متصل، شدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على أهمية الحوار والتفاوض بين زعيمي روسيا فلاديمير بوتين، وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لحل الأزمة القائمة بين البلدين.

وأعرب قالن -في مقابلة مع قناة تركية خاصة مساء الاثنين- عن اعتقاده بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلعب دورا مهما لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأوضح أن زيارة أردوغان إلى أوكرانيا الأسبوع الفائت، جاءت في مرحلة حساسة للغاية، وحظيت بترحيب كييف وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن الأوكرانيين يعبرون عن استيائهم من التصريحات الغربية القائلة إن روسيا على وشك احتلال كييف.

وتابع قائلا إن "الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها، إنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا".