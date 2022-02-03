غانتس زار مدمرة أميركية.. إسرائيل توقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين هو الأول من نوعه مع دولة خليجية

وقعت تل أبيب والمنامة اتفاقا للتعاون الأمني، الخميس، وهو أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لهذه المملكة، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

ووصل غانتس الأربعاء إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الطرفين عام 2020 بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات، في اتفاق تاريخي أعطى إسرائيل موطئ قدم غير مسبوق بالمنطقة الواقعة على مقربة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن مذكرة التفاهم ستعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري والصناعي وغير ذلك.

وزير الدفاع الإسرائيلي زار المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" (رويترز)

من جانبه، وصف مسؤول إسرائيلي اتفاق الخميس مع البحرين بأنه الأول من نوعه مع دولة من الحلفاء الجدد في الخليج.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن غانتس قوله "بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات (أبراهام) أبرمنا اتفاقا دفاعيا مهما سيسهم في تعزيز أمن البلدين واستقرار المنطقة".

وأضافت الوزارة أن غانتس وقع على الوثيقة مع نظيره البحريني، وأجرى محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القصر الملكي.





الأسطول الخامس

وزار غانتس في وقت سابق، الخميس، مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

وأجرى غانتس، وهو أوّل وزير دفاع إسرائيلي يزور البحرين، جولة على متن المدمّرة الأميركية "يو إس إس كول" التي من المقرر أن تتجه إلى أبوظبي لمساعدة هذه الدولة الخليجية الحليفة في التصدي لهجمات الحوثيين.

ويقع مقر الأسطول الأميركي قبالة مياه الخليج على بعد بضع مئات الكيلومترات من إيران، وعند منطقة بحرية تعبرها يوميا مئات الناقلات المحمّلة بالنفط، وقد شهدت السنوات الأخيرة هجمات ضد سفن اتُهمت طهران بالوقوف خلفها.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وهي مظلة للتنسيق العسكري بالشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل العام الماضي.





وكتب غانتس على تويتر بعد زيارته للقاعدة البحرية الأميركية "على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عنها في أي وقت مضى".

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية نائب الأدميرال براد كوبر، عقب جولة غانتس، إنّ زيارة المسؤول الإسرائيلي "تسلّط الضوء على أهمية العلاقة الإستراتيجية للأسطول الأميركي الخامس الممتدة لعقود مع البحرين وتوسيع الشراكة مع إسرائيل".

وقالت الإمارات، الأربعاء، إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي في منطقة غير مأهولة بالسكان، في رابع هجوم من نوعه الأسابيع القلائل الماضية.





تدريبات بقيادة الأميركيين

والثلاثاء، انطلق تدريب بحري كبير في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة 60 دولة ومنظمة مشتركة من بينها إسرائيل التي تشارك للمرة الأولى بهذه التدريبات إلى جانب عدد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها وبينها السعودية.

ويأتي التدريب في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، واستهداف الحوثيين للسعودية والإمارات.

وفي يوليو/تموز الماضي، تعرّضت ناقلة النفط "إم تي ميرسر ستريت" -التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي- لهجوم قبالة إيران أدى لمقتل اثنين من أفراد طاقمها. واتهمت دول عدة -أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل- إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته طهران.