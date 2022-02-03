بعد مأساة تجمد مهاجرين حتى الموت.. الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق عاجل وأردوغان يتهم أوروبا بالتقاعس

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة مهاجرين غير نظاميين تجمدوا حتى الموت بعد إعادتهم من الحدود اليونانية إلى الأراضي التركية، في حين اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي بالتقاعس.

ومع العثور على 7 جثث أخرى في منطقة إيبسالا بولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان ارتفع عدد الضحايا الذين تجمدوا حتى الموت منذ أمس الأربعاء إلى 19.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو مصرع المهاجرين تجمدا "بالأمر المفجع".

وأضافت أنها "تتابع القضية عن كثب، كما دعت إلى تحقيق عاجل".

من جهته، انتقد المركز الدولي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان السلطات اليونانية التي اتهمت بإجبار 19 مهاجرا على العودة إلى الحدود التركية بعد أن جردتهم من ملابسهم، مما أدى إلى مصرعهم تجمدا.

وقال بيان صادر عن المركز إن "الإنسانية تجمدت على الحدود اليونانية"، مؤكدا ضرورة تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتواصل السلطات التركية منذ صباح أمس الأربعاء تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الحادثة.

بدورها، قالت متحدثة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إنها حزينة للغاية لفقدان أرواح المهاجرين غير النظاميين.

وأضافت هيبر "لا يمكن التسامح مع مثل هذه المعاملة إذا تأكدت صحتها"، وبينت أن "مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون على اتصال وثيق مع نظيرتها اليونانية".

عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 19 (الأناضول)

تصريحات أردوغان

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في أنقرة إن "رؤية أناس يتجمدون حتى الموت شيء لا يمكن قبوله أو تحمله".

وأضاف أنه "بغض النظر عن زعيم الدولة الذي نلتقي به سنضع الصور التي سجلناها وكل شيء أمامهم".

وانتقد أردوغان أيضا وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" (Frontex) متهما إياها بالتقاعس، وقال إنها "لا تخدم أي غرض باستثناء دعم اليونان، ليس لها أي دور".

واتهمت أنقرة "فرونتكس" مرارا بالمساهمة في إجبار المهاجرين على الابتعاد عن الحدود، وتسلطت الأضواء على الوكالة تدقيقا في ممارساتها ومدى الشفافية.

واتفقت اليونان وتركيا العام الماضي على استئناف المحادثات الثنائية بشأن عدد من الخلافات، لكنهما واصلتا تبادل الانتقادات حول الهجرة والحدود البحرية.