أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بمواقف دمشق وتوافق عربي

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، عن عودة عضوية سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر، راهنا ذلك بتجاوب نظام الحكم في دمشق مع المواقف العربية المطروحة.

وفي تصريحات صحفية له على هامش زيارة للأردن، قال أبو الغيط إنه حتى "هذه اللحظة" لا يبدو أن سوريا ستشارك في القمة العربية، واستدرك "لكن من هنا لحين انعقاد الأمر، وإذا ما وقع تشاور بين الدول الأعضاء على منهج محدد، وإذا ما توافقوا على التحدث إلى الحكم في سوريا وقيام الحكم في سوريا بالتجاوب أيضا مع المواقف العربية المطروحة".

وتابع "عندئذ أتصور أنه لن يكون هناك ما يمنع من عودتها، ولكن إذا لم يتحقق، لا أقول مشروطيات، ولكن أقول الإطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى".

وأشار أبو الغيط إلى وجود دول لا ترى عودة حالية لسوريا؛ لأن المواقف ما زالت على حالها، كما أشار إلى أطراف أخرى تدعو للتفاعل مع الحكم في سوريا.

وقال إنه يتمنى "هذه العودة لكي تحقق قوة للجامعة في أن تعود بسوريا المتوافقة مع الإقليم نفسه، وأتابع مواقف الدول العربية والجميع يتحرك بحذر شديد".

وفي معرض رده على موانع العودة السورية، أشار أبو الغيط إلى القرار الدولي رقم 2254 الذي يطالب بمواقف محددة، ووسيط دولي يتحدث للمعارضة والحكومة السورية بشأن خطوات محددة لكل طرف، وقال إن الجامعة العربية تتابع.

واستدرك بقوله إنه ليس من حق أي أحد إلا العرب السماح بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإن اعتراضات قوى أجنبية كبرى أمر يتعلق بها، والعرب هم من يقررون توقيت العودة.

ودعا أبو الغيط إلى وجوب اهتمام جميع العرب بالشأن السوري؛ لتضرر ملايين السوريين بشكل بالغ، إضافة لتضرر الأردن والعراق ولبنان والإقليم بأكمله بسبب التوتر والتدخلات الخارجية، سواء من قوى إقليمية أو قوى كبرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه طالبت بتداول السلطة.

وعقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال أبو الغيط إن مسألة عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية لم تُطرح في هذا الاجتماع.