اشتراه بصفقة غير معلنة.. مكتب التحقيقات الأميركي يقرّ بامتلاكه برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس

أقر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) بأنه حاز برنامج تجسس من إنتاج مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية واختبره، لكنه أكد أنه لم يستخدمه في أي تحقيق.

وقال متحدث باسم وكالة إنفاذ القانون الأميركية في بيان، إن مكتب التحقيقات الفدرالي اشترى ترخيصا محدودا لاختبار وتقييم المنتج فقط، مضيفا أن ترخيصه لم يعد ساريا.

وأكد أنه لم يستخدم قط برنامج التجسس الإسرائيلي لدعم أي تحقيق، مشيرا إلى أن تقييمه لبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) يتعلق جزئيا بالمخاوف الأمنية من أن تقع برامج التجسس هذه في الأيدي الخطأ.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الغادريان" (The Guardian) أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي اشترى في صفقة غير معلنة في 2019 برنامج بيغاسوس للتجسس.

واحتدم الجدل حول شركة المراقبة والاستطلاع الإسرائيلية التي تصنع برنامج بيغاسوس، بعد الكشف عن إساءة حكومات ووكالات أخرى استخدام أدواتها لاختراق أجهزة "آيفون" (iPhone).

وتواجه الشركة حاليا دعوى قضائية أقامتها "آبل" (Apple) لانتهاكها اتفاق شروط المستخدم والخدمات الخاصة بها.

وقالت "إن إس أو"، التي تحافظ على سرية قائمة عملائها منذ مدة طويلة، إنها تبيع منتجاتها فقط لعملاء حكوميين مشروعين خضعوا للتدقيق والفحص.

واكتشف باحثون أمنيون وأكاديميون أن برنامج التجسس استُخدم ضد معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أضافت الشركة الإسرائيلية إلى قائمة سوداء العام الماضي، مما يمنع الشركات الأميركية من التعامل معها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.