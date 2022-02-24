يعيد قرار تجميد إخلاء منزل عائلة سالم إلى الأذهان حوادث سابقة بالقدس، علّقت محاكم الاحتلال قرارها بشأنها مثل قضية بناية الطور التي هُددت بالهدم في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويسكنها 70 مقدسيا -معظمهم أطفال- بعد أسابيع من التضامن الميداني والإعلامي والمتابعة القانونية.

القدس المحتلة- "تاريخ ويوم مميز، ربنا شايف وعارف إننا مرابطين بنية صافية، الحمد لله تعالى".. حمدٌ كرره إبراهيم سالم قبل أن يخرّ ساجدا قرب بيته المهدد بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ويعانق والدته فاطمة على وقع التكبيرات والزغاريد والأهازيج الوطنية، ابتهاجا بصدور قرار، عصر الثلاثاء، يقضي بتجميد إخلائهم من منزلهم الذي كان مقررا في الأول من مارس/آذار القادم.

وزع محتفلون الحلوى وحملوا السبعينية فاطمة سالم عاليا على كرسي وسط هتافات جيرانها والمتضامنين، الذين ساندوا العائلة منذ 10 أيام بدأت في 13 فبراير/شباط الجاري، حين نصب عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير خيمة على أرض العائلة المصادرة، وقال إنها مكتبه البرلماني لمواجهة ما أسماه "تقاعس الشرطة وإرهاب العرب".

الناشط محمد أبو الحمص يقرر إبقاء مكتبه حتى رحيل المتطرف بن غفير من أرض عائلة سالم (الجزيرة)

لا لأنصاف الحلول

ورغم فرحتها بتجميد الإخلاء وشكرها لكل من وقف معها، فإن المقدسية فاطمة سالم تقول للجزيرة نت إن القضية لم تنته ولن نرضى بأنصاف الحلول وستبقى في ترقب وحذر حتى يصدر قرار بالإلغاء، داعية المتضامنين إلى مواصلة التضامن والوجود الميداني، والمقدسيين إلى الثبات في منازلهم وعدم الخوف.

لم يمنع قرار التجميد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من مواصلة الجلوس في مكتبه الرمزي بجانب منزل عائلة سالم، والذي أقامه منذ أيام ردا على مكتب بن غفير، ومناصرة لأهالي الشيخ جراح. وأكد للجزيرة نت وهو يجلس على مكتبه صباح الأربعاء "لن أزيل مكتبي حتى يرحل بن غفير ويزيل مكتبه. جُمّد قرار إخلاء منزل عائلة سالم، لكن أرضها ما زالت مصادرة ولا تستطيع استخدامها، يجب أن نكون مستعدين ونوجد في كامل الحي مع عائلة سالم وصالحية وعائلات كرم الجاعوني".

انتهى أبو الحمص من كلامه، ثم اتكأ على عكازيه وحمل علم فلسطين متوجها برفقة الأهالي نحو بن غفير، الذي تجاوز حواجز الشرطة وبدأ باستفزازهم، حتى انتهى الأمر باعتداء قوات الاحتلال على أبو الحمص ونقله إلى المستشفى.

أثر التضامن الشعبي والإعلامي

دوام التقيظ وطول النَفَس مطلبان أجمعت عليهما ردود الأفعال بشأن قرار تجميد الإخلاء، فمن جهتها أصدرت محافظة القدس بيانا قالت فيه "إن ذلك قرار مؤقت تحاول من خلاله إسرائيل تجنب الانتقادات الدولية والالتفاف على غضب أبناء القدس بعد تضامنهم المشرف في الشيخ جراح، والصمود والتصدي الكبيرين اللذين أظهروهما".

أما لجنة حي الشيخ جراح فقالت في بيانها "نعتبر القرار وقفا مؤقتا لعملية الإخلاء، ونطمح للوصول إلى قرار يلغي الإخلاء بالكامل، هذا إنجاز مرحلي لم يتحقق إلا بصمود القدس والداخل الفلسطيني والمتابعة القانونية من المحامي ماجد غنايم، والضغط الإعلامي على الصعيدين المحلي والدولي، وسيستمر أهالي الحي بالوجود وإقامة الفعاليات ومعهم المتضامنون حتى يغادر بن غفير الشيخ جراح نهائيا، وصولا إلى تثبيت عائلة سالم وإلغاء قرار الإخلاء".

الحذر من المكر

ولفت الباحث زياد ابحيص إلى تاريخ الاحتلال الطويل في الخداع والمناورة، والذي سبق أن أخلى عائلات من بيوتها أو نفذ الهدم بعد صدور قرار التجميد مباشرة بدعوى عدم وصول قرار التجميد إلى شرطة الاحتلال، مؤكدا أن الوجود والرباط في الحي الليلة وفي الليالي التالية مهم وحيوي.

وأضاف ابحيص "القرار هو النتيجة الأولى للحراك الشعبي وللرباط والتضامن مع أهل الحي، وهو دلالة مهمة على أن الاحتلال بدأ يرتبك ويكرر مشهد الاضطرار للتراجع، لكنها مجرد بداية، وهذا الإنجاز يجب أن يشكل دافعا للمزيد من الرباط والحضور".

ليست المرة الأولى

ويعيد قرار تجميد الإخلاء إلى الأذهان حوادث سابقة عديدة في القدس، علّقت محاكم الاحتلال قرارها بشأنها تزامنا مع التفاعل والتضامن الشعبي الميداني، مثل قضية بناية الطور التي هُددت بالهدم في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويسكنها 70 مقدسيا، معظمهم من الأطفال، والتي بعد أسابيع من التضامن الميداني والإعلامي والمتابعة القانونية قررت محكمة بلدية الاحتلال تجميد قرار هدمها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحتى الآن تماطل محكمة الاحتلال العليا باتخاذ قرار يحسم قضية عائلات كرم الجاعوني في الشيخ جراح المهددين بالإخلاء رغم مرور أكثر من 100 يوم على رفضهم قرار التسوية التي تجعلهم مستأجرين محميين لدى جمعية نحلات شمعون الاستيطانية، ومنذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تنتظر العائلات قرار المحكمة بقلق مع خفوت التضامن الميداني والإعلامي معهم بعد أن بلغ أوجه في مايو/أيار الماضي خلال معركة سيف القدس.

المقدسيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بقرار تجميد إخلاء عائلة سالم (الجزيرة)

خلفية قانونية

يشرح المحامي المقدسي مدحت ديبة -للجزيرة نت- التبعات القانونية لقرار تجميد عائلة سالم في الشيخ جراح، قائلا إن محكمة الصلح في القدس أصدرت أول أمس الثلاثاء قرارها بتجميد إخلاء عائلة سالم الصادر عن دائرة التنفيذ والإجراء يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بشرط إيداع مبلغ مالي يبلغ 10 آلاف دولار حتى تعطي المحكمة قرارها بشأن طلب العائلة الاستئناف على قرار الإخلاء الذي قد يصدر بعد 4 أشهر.

قبل ذلك أصدرت قاضية محكمة الصلح قرارا بإخلاء عائلة سالم بعد رفضها ادعاءات العائلة بخصوص قرار الإخلاء. ويبين ديبة الادعاءات قائلا "صدر الحكم الأول بالإخلاء عام 1988، وحسب القانون فإن مدة تنفيذ أي قرار هي 25 عاما، ويعتبر لاغيا إذا انقضت هذه الفترة. الادعاء الثاني هو دفع العائلة الإيجار ليهودية من عائلة حداد تدعي ملكية العقار، وهذا التصرف يعتبر اتفاقا جديدا مضمونه إلغاء الإخلاء. أما الثالث والأقوى فهو عدم وجود نسخة أصلية من قرار الإخلاء الصادر قبل 34 عاما، لأن الدولة تتلف أي ملفات مر عليها 5 أعوام ولا توجد النسخة مع أي من أطراف النزاع".

ويتوقع ديبة أن تقبل المحكمة استئناف العائلة على قرار الإخلاء، ويضطر المستوطنون لتقديم طلب إخلائهم من الصفر. ويعلل المحامي سياسة التأجيل الإسرائيلية بتناغم الجهازين القضائي والسياسي الإسرائيليين، وتطويع القضاء لامتصاص الرأي العالمي، مؤكدا أنه منذ تولي أيليت شاكيد وزارة العدل الإسرائيلية أصبح معظم القضاة في المحاكم من شريحة المستوطنين خصوصا في قضايا الاستيطان والملكية بين العرب واليهود. وختم "لا يمكن أن يجتمع الاحتلال مع القضاء العادل".