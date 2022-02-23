سوريا.. هجوم إسرائيلي في محيط القنيطرة يتسبب بأضرار مادية

ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية أن هجوما إسرائيليا بصواريخ أرض أرض استهدف مواقع بمحيط محافظة القنيطرة فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار مادية.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري -لم تسمه- أن الاستهداف نفذ من منطقة الجولان المحتل وألحق خسائر مادية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات الإسرائيلية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أن انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة البعث (المركز الإداري لمحافظة القنيطرة)، وطال القصف أحد المباني الحكومية.

كما تعرضت مواقع للقوات الحكومية لقصف صاروخي قرب قرية رويحينة (جنوب غرب مدينة القنيطرة) المحاذية لشريط وقف إطلاق النار مع الجولان.

وأكد سكان محليون في المحافظة أنهم سمعوا أصوات قصف صاروخي في قطاع القنيطرة الأوسط.

ومنذ سنوات، تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المسلحة التابعة لإيران، والتي تتمركز في عدة مواقع بسوريا، ومنها القنيطرة.