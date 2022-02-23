رئيس فرنسي سابق: بوتين لا يفهم سوى منطق القوة

دعا رئيس فرنسي سابق الغربيين إلى أن يكونوا حازمين في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتخذ من "الإذلال أو الهيمنة" وسيلة للإقناع.

وفي حديث لقناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) التلفزيونية رسم فرانسوا هولاند صورة مقلقة لبوتين، قائلا إنه "لا يفهم سوى منطق القوة".

وعلقت مجلة لوبوان (Le point) الفرنسية على ذلك بالقول إن قضية احتواء بوتين أو الانتصار عليه في الصراع تثير قلق السياسيين والمستشارين الغربيين، لأن الرجل القوي في الكرملين -والذي اعترف لتوه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا- يبدو صعب المراس في المجال السياسي.

ونقلت عن هولاند -الذي هو أيضا أحد مصممي اتفاقيات مينسك 2015- قوله إن من يعتقد أن بإمكانه "إغراء" بوتين أو إقناعه "بالحجج المنطقية أو العقل" واهم.

ومع ذلك، رحب هولاند بجهود الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز اللذين أتاحا بذهابهما إلى موسكو الفرصة لكشف حقيقة بوتين وتوضيح أنه "هو الذي وضع نفسه خارج إطار الدبلوماسية، وأنه هو المسؤول دون غيره عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".

وما يريده بوتين -حسب الرئيس الفرنسي السابق- هو فقط إحياء "الإمبراطورية السوفياتية"، إذ إنه "لا يعترف بحقيقة أن أوكرانيا دولة مستقلة"، مضيفا أن الرئيس الروسي "يريد عاجلا أو آجلا أن تسقط أوكرانيا كلها تحت السيطرة الروسية".

وأوضح هولاند أن أمام بوتين الآن "خيارين، إما أنه سيتوقف عند هذا الحد معتبرا أنه حصل على شيء ما (…)، أو أنه سيواصل ضغطه" على أوكرانيا والغرب.

وقد اتخذت الأزمة الروسية الأوكرانية بعدا جديدا أول أمس الاثنين بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا، والإعلان عن إرسال قوات إلى هناك، الأمر الذي يجعل اتفاقيات السلام المعروفة بمينسك 2015 لاغية وباطلة، وفقا للوبوان.