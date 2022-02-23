بين الجاهزية وضبط النفس.. ما خيارات كييف بعد اعتراف روسيا باستقلال دونباس؟

دونباس- أصوات القصف لا تنقطع عنهم، والقذائف تتطاير فوق رؤوسهم، ومع ذلك عبر حشد من سكان مدينة دونيتسك بالألعاب النارية عن سعادتهم بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال "جمهوريتهم الشعبية".

مشهد ركزت عليه وسائل الإعلام الروسية أكثر من غيرها، في حين توجهت عدسات أخرى إلى كييف تترقب ردود فعلها على ما حدث، وبدا أن الأخيرة -هذه المرة- مضطرة للحديث عن "عدوان جديد قد يمهد لغزو"، بعد أن قللت مرارا من شأن تحذيرات الغرب في هذا الصدد.

اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني (الأناضول)

دعوة للحوار

وبعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني استمر حتى ساعة متأخرة من الليل خرج الرئيس فولوديمير زيلينسكي بخطاب دعا فيه روسيا مجددا إلى الحوار، والغرب إلى فرض عقوبات عليها.

موقف أثنى عليه المستشار الألماني أولاف شولتز في إطار "ضبط النفس"، لكنه تضمن نوعا من التهديد لروسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية نهائيا معها، وطلب مزيد من الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.

لكن هذا الموقف قوبل بانتقادات واسعة بين أنصار زيلينسكي ومعارضيه على حد سواء، ومنهم -على سبيل المثال- يوري بوتوسوف صحفي الحروب ورئيس تحرير موقع "تسينزور" (الرقابة) ، حيث كتب على فيسبوك "كنا ننتظر من زيلينسكي قرارا قويا يحفظ كرامتنا ويعزز احترام الشركاء الذين طالبهم بالدعم، وقناعتهم بأن أوكرانيا تقاتل فعلا دفاعا عن وحدة أراضيها وعن أمنهم جميعا".

لكن آخرين أبدوا "تفهما" لموقف نظام زيلينسكي، ولا سيما أن الأخير أعلن أن طبيعة الرد على روسيا تتم بالتنسيق مع الشركاء الغربيين، معتبرين أن الأولويات حاليا لترتيب البيت الداخلي وإعداده سريعا.

وقد تجلى ذلك بدعوات على مستوى مجلس الأمن القومي والدفاع وحزب "خادم الشعب" الحاكم والبرلمان ووزارة الدفاع لفرض حالة الحرب، ومضاعفة ميزانية الجيش، والسماح للمدنيين بحمل السلاح، وكذلك الاستعداد لمقاومة شعبية.





استعداد لكل السيناريوهات

كل ما سبق يبدو أنه توقع للأسوأ الذي قد لا يقتصر على تصعيد عسكري أو حتى حرب في إقليم دونباس وحده، بل قد يشمل كل أراضي أوكرانيا وما بعدها، ففي رسالة وجهها إلى جنود جيشه دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى الاستعداد "لمحنة وخسائر متوقعة"، مؤكدا أن الكرملين اتخذ خطوة أخرى نحو إحياء الاتحاد السوفياتي.

وفي سياق متصل، أكد مركز الأزمة الإعلامي بمدينة كراماتورسك -التي تتخذها القوات الأوكرانية مركز قيادة لها- وتوجد فيها الجزيرة نت في إحاطة يومية أن "الجيش الأوكراني جاهز للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة".

توسع بدعم روسي

من هذه السيناريوهات -بحسب المركز- تقدم قوات الانفصاليين مدعومة بقوات روسية خارج الخط الفاصل باتجاه أراض أخرى تسيطر عليها أوكرانيا في إقليم دونباس.

وتعزز هذا السيناريو أمس الثلاثاء الذي شهد تمددا نسبيا لرقعة القصف خارج نطاق الخط الفاصل بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، ليشمل مناطق خاضعة للسيطرة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الثقيلة المحرمة بموجب اتفاقيات مينسك، بحسب الجانب الأوكراني.

بالمقابل، يتهم الانفصاليون أوكرانيا بتعمد استهداف المدنيين داخل "جمهورياتهم" بالقصف وبصواريخ "غراد" التي لم تستخدم منذ 2014، وسط حملات مستمرة لإجلاء المدنيين وتجنيد الذكور.

وقد دعا رئيس برلمان ما تسمى جمهورية لوغانسك الشعبية سلطات أوكرانيا إلى سحب قواتها خارج مساحة تسيطر عليها في المنطقة، وتقدر بنحو 30% منها، مهددا بالقوة "لتحرير تلك الأراضي".





واقع لا مفر منه

المحلل العسكري سيرهي زكوريتس -وهو ضابط عسكري متقاعد- قال للجزيرة نت إنه "لم يعد بالإمكان تجاهل الواقع، نحن أمام حرب وشيكة".

وأوضح أن القصف يتم باستخدام أسلحة ثقيلة بالدرجة الأولى، وإذا توغلت القوات الروسية "فلا أعتقد أن ذلك سيكون للدفاع عن الموالين لها، بل للهجوم والاستحواذ على مساحات أوسع من دونباس، وربما أبعد من ذلك".

وربما يُفهم -في هذا الإطار- تصريح أدلى به وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الثلاثاء قال فيه إنهم مستعدون لاتخاذ "قرارات قاسية".