انتقد حظر ألمانيا تصديرها.. وزير الخارجية السعودي: المملكة بحاجة إلى أسلحة للدفاع عن نفسها

انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حظر ألمانيا تصدير أسلحة لبلاده، موضحا أن حظر الأسلحة يرسل إشارة خاطئة للغاية.

وقال الوزير السعودي في تصريحات صحفية إن بلاده بحاجة إلى أسلحة للدفاع عن نفسها "على سبيل المثال ضد هجمات المتمردين الحوثيين من اليمن المجاورة، علينا واجب حماية بلادنا".

وعبّر الأمير فيصل بن فرحان عن عدم تفهمه لحجة الحكومة الألمانية، قائلا "لا نحتاج إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من حماية أنفسنا".

وأضاف أن بلاده تعاونت لمدة طويلة بشكل جيد مع ألمانيا في مسائل التسليح، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية في هذا المجال تتمتع بـ"مكانة ممتازة".

وقال "من جانبنا نود أن تكون لدينا هذه الشراكة مع ألمانيا"، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن أيضا شراء الأسلحة التي تحتاجها السعودية من مكان آخر.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة، بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنها سمحت باستثناءات للمشاريع المشتركة مع شركاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وتعتزم الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار أولاف شولتز مواصلة حظر تصدير أسلحة للسعودية، وتدرس الآن ما إذا كانت ستضع حدا للاستثناءات السابقة.

وبسبب استثناءات المشاريع المشتركة مع شركاء حلف الناتو، أصدرت الحكومة الألمانية السابقة مرارا تصاريح تصدير للسعودية. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني 2020 ويونيو/حزيران 2021، تم تسليم 57 شحنة أسلحة بقيمة بلغت 32.7 مليون يورو.