استقبل نظيره العماني.. عبد اللهيان يتحدث عن مفاوضات النووي والحوار مع واشنطن والعلاقة مع الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة، مشددا على أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات ولن تتجاوز الخطوط الحمراء تحت أي ظرف.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في طهران إنه يتعين على الدول الغربية اتباع نهج واقعي في المفاوضات لتسوية الأمور المتبقية.

وبخصوص الحوار مع الولايات المتحدة، أكد عبد اللهيان أنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وأن التواصل يتم عبر رسائل غير رسمية.

وقال إن ما يهم في ذلك هو نتيجة المفاوضات وما ستحصل عليه بلاده في النهاية.

وأعرب الوزير الإيراني عبر عن أمله في أن تدرك جميع الأطراف في المنطقة أهمية الحوار لعدم زعزعة الأمن والاستقرار فيها، مضيفا أن استمرار الخلافات لن يكون في صالح دول المنطقة وأمنها وشعوبها.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن أمن المنطقة يمكن أن يتحقق فقط عبر التعاون المشترك الإقليمي والحوار.

وفي السياق، أكد عبد اللهيان أن طهران تلقت رسالة من بغداد حول استعداد السعودية لمواصلة الحوار معهم وحل أزمة اليمن سياسيا وأن تتوقف الحرب سريعا.

وعلى صعيد آخر، عبر عبد اللهيان عن رفض بلاده لتحليق طيران حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرب الحدود الإيرانية، وقال إن ذلك يشكل "مبعث قلق لنا".

من جهته، قال وزير الخارجية العماني إن بلاده تتطلع لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين.