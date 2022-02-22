قال إن الباب مفتوح لحل دبلوماسي.. بايدن يعلن دفعة أولى من العقوبات ضد روسيا ويتوعدها بدفع ثمن فادح

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دفعة أولى من العقوبات، التي من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية، وتستهدف "النخب الروسية" ومؤسسات مالية.

وقال بايدن -في خطاب من البيت الأبيض مساء الثلاثاء- "سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية؛ وهذا يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".

وتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دائرة الحكم الروسية وعائلاتهم، مؤكدا أنه سيتم بدء تطبيق حزمة عقوبات على النخبة السياسية الروسية بدءا من الغد.

وقال بايدن "سنبدأ تنفيذ 4 حزم من العقوبات على مؤسسات روسية"، وهدد بفرض عقوبات إضافية إن استمرت روسيا في مخططاتها.





تحذير

وأوضح أن روسيا إذا مضت في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، معلنا إجازته إرسال قوات وعتاد إضافيين لدعم دول البلطيق.

وتساءل بايدن: "من يعتقد نفسه بوتين كي يعلن استقلال الأراضي التي تدخل ضمن سيادة دولة أخرى؟"

وتحدث عن الالتزام بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، وتوعد روسيا بدفع ثمن فادح إذا واصلت "عدوانها".

وقال إن حصول بوتين على إذن من البرلمان الروسي باستخدام القوات خارج روسيا ينذر بالمزيد من التصعيد.

وذكر أن الخطوة الروسية الأخيرة هي بداية اجتياح للأراضي الأوكرانية، وكشف عن أن بوتين يرسي الأسس للذهاب إلى ما هو أبعد من قرار الاعتراف الذي اتخذه.





وصرح بأن الإجراءات الروسية الأخيرة هي "بداية الغزو الروسي لأوكرانيا"، معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة "دفاعية".

وأضاف بايدن في خطابه "أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها".

حل دبلوماسي

وحرص الرئيس الأميركي على القول إن "الوقت ما زال متاحًا" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.

وأضاف بايدن "ليس هناك شك في أن روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحديات التي نواجهها".

وتابع "ومع ذلك، ما زال الوقت متاحًا لتجنب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدمًا" في تحركهم.