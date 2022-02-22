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بوركينا فاسو.. مقتل العشرات في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص

من الشائع أن يعمل الأطفال في المناجم غير المرخصة في بوركينا فاسو (أسوشيتد برس-أرشيف)
22/2/2022

قتل 60 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في جنوبي غربي بوركينا فاسو في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير مرخص للتنقيب عن الذهب.

وقال مسؤول محلّي إنّ الحادث وقع بعد ظهر أول أمس الاثنين في موقع للتنقيب عن الذهب في غومغومبيرو، وحصيلة الضحايا المؤقتة هي نحو 50 قتيلا، بينهم نساء وأطفال.

من جهته قال مصدر طبي إن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن عددا من الجرحى إصاباتهم خطرة وتهدد حياتهم.

وأوضح أحد سكان المنطقة أن الضحايا قتلوا جراء انفجار عرضي نجم عن حريق في منطقة تخزين أصابع الديناميت المهربة، التي كانت تباع في الموقع.

وتحدّث الشاهد عن "مشاهد مروعة"، وقال إن الانفجار أدى إلى اقتلاع أشجار وتفحم أخرى، وخلّف حفرة كبيرة في الموقع.

ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية، كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة، ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.

المصدر : وكالات