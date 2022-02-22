بوركينا فاسو.. مقتل العشرات في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص

قتل 60 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في جنوبي غربي بوركينا فاسو في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير مرخص للتنقيب عن الذهب.

وقال مسؤول محلّي إنّ الحادث وقع بعد ظهر أول أمس الاثنين في موقع للتنقيب عن الذهب في غومغومبيرو، وحصيلة الضحايا المؤقتة هي نحو 50 قتيلا، بينهم نساء وأطفال.

من جهته قال مصدر طبي إن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن عددا من الجرحى إصاباتهم خطرة وتهدد حياتهم.

وأوضح أحد سكان المنطقة أن الضحايا قتلوا جراء انفجار عرضي نجم عن حريق في منطقة تخزين أصابع الديناميت المهربة، التي كانت تباع في الموقع.

وتحدّث الشاهد عن "مشاهد مروعة"، وقال إن الانفجار أدى إلى اقتلاع أشجار وتفحم أخرى، وخلّف حفرة كبيرة في الموقع.

ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية، كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة، ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.