أزمة أوكرانيا.. هل تنفس بايدن الصعداء بعد اعتراف بوتين بلوغانسك ودونيتسك؟

واشنطن- مثل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا دونيتسك ولوغانسك، مفاجأة كبيرة لواشنطن.

دفع هذا الأمر إلى خروج أصوات مطالبة بضرورة فرض عقوبات فورية صارمة على موسكو، في حين رأى آخرون عكس ذلك معتبرين أن الخطوة الروسية لا ترقى لمستوى "غزو أوكرانيا" ولا يجب أن تتسرع إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات واسعة.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، كرر أركان الإدارة الأميركية، بناء على ما ذُكر أنها معلومات استخباراتية مؤكدة، عزم واتخاذ الرئيس بوتين قرار غزو أوكرانيا بالفعل.

وذهبت بعض تقديرات الاستخبارات الأميركية إلى أن تكلفة النزاع البشرية ستكون كبيرة جدا في ظل احتمال تسببه في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 و10 آلاف جندي روسي.

كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى 5 ملايين لاجئ أوكراني بشكل رئيسي إلى بولندا المجاورة.

من هنا تنفس البعض الصعداء في واشنطن بعد قرار روسيا، خاصة بين الذين توقعوا الأسوأ.

واتفقت الدوائر الأميركية المختلفة على تصنيف الاعتراف الروسي بالعمل غير القانوني بموجب القانون الدولي، معتبرين أنه ضاعف من تعقيد المسار الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا، وأصبح السؤال الحقيقي في واشنطن هو ما الذي ستفعله روسيا بعد ذلك؟

وقبل إعلان روسيا اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا دونيتسك ولوغانسك، أكد سيرغي راديكينكو، خبير الشؤون الروسية والأستاذ بجامعة جون هوبكينز، أن احتمال غزو روسيا لأوكرانيا لا يزال كبيرا، إلا أنه ليس أمرا لا مفر منه.

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار راديكينكو إلى أنه من الواضح أن الرئيس الروسي بوتين يستخدم القوة الغاشمة لانتزاع تنازلات سياسية، سواء بالمعنى العام لعرقلة توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، أو على وجه التحديد فيما يتصل باتفاقيات مينسك التي يأمل أن تبدأ كييف في تنفيذها، وفق تعبيره.

واعتبر راديكينكو أن "الخطر الذي يواجه بوتين هو أنه كلما طال انتظار تحركه، أصبح أقل مصداقية، ولكن الغزو محفوف بتكاليف سياسية واقتصادية باهظة بالنسبة لروسيا".

في حين اعتبر آناتول ليفين خبير الشؤون الآسيوية بمعهد كوينسي بواشنطن، أن الخطورة الروسية قضت على المسار الدبلوماسي تجاه "عملية مينسك الثانية" لحل النزاع حول دونباس.

وبيّن أنه من الإنصاف الإشارة إلى أن "الحكومة الأوكرانية أوضحت منذ فترة طويلة أنها لا تعتزم تنفيذ أحكام اتفاق مينسك بشأن الحكم الذاتي لدونباس، كما أنه من الانصاف التذكير بأن الغرب قد أوضح أنه لا ينوي الضغط على أوكرانيا للقيام بذلك".

لم تستخدم الإدارة الأميركية وصف "غزو" لتصنيف ما جرى، إذ أكد مسؤول رفيع في إفادة صحفية أن "دخول روسيا لإقليم دونباس في أوكرانيا ليس غزوا جديدا لأن لديها قوات (هناك) منذ عام 2014".

وتابع أن روسيا كانت لديها قوات في دونباس خلال آخر 8 سنوات، وبالتالي لا عقوبات شاملة جديدة بعد.

من جهتها، طالبت النائبة الجمهورية ليز تشيني إدارة بايدن وحلفاءها بفرض أقصى العقوبات الممكنة، وقالت في تغريدة لها "لقد غزت روسيا أوكرانيا، يجب على إدارة بايدن وحلفائنا فرض مجموعة كاملة من العقوبات الخانقة الآن".

واختلف ليفين أنتول الخبير بمركز كوينسي مع تقدير تشيني، وذكر في تغريدة له أنه "حتى الآن، لا يرقى ما قامت به روسيا إلى حد الغزو؛ ولكن يمكن أن يكون بالطبع مقدمة للغزو. ويجب أن يعمل الجميع لمنع ذلك".

So far, it falls well short of invasion; but it could of course be the prelude to invasion. We must go on working to prevent that. https://t.co/3QZJ7MAUyL

في حين دعا مايكل ماكفول السفير الأميركي الأسبق لدى موسكو وأحد أهم المتشددين ضد الرئيس بوتين، إلى عدم استخدام عبارات يستخدمها بوتين.

وقال في تغريده له "عندما تصف الجنود الروس الذين يغزون أوكرانيا الآن بأنهم (قوات حفظ سلام)، حتى عندما تستخدم علامات الاقتباس، فأنت تستخدم لغة يريد منك بوتين استخدامها، سمها على ما هي عليه (قوات غازية)".

When you describe Russian soldiers invading Ukraine right now as "peacekeepers", even when you use quotation marks, you are using language that Putin wants you to use. Call it what it is — an invasion.

— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022