أردوغان يتحدث عن تعزيز علاقات بلاده مع السعودية وإسرائيل ودول أفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، واتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اليوم الثلاثاء، أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال، في إطار جولة أفريقية بدأها أول أمس الأحد.

وقال أردوغان إن أنقرة ترغب في دفع الحوار الإيجابي مع الرياض قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس التركي عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا، معتبرا أن الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا.

كما أكد أردوغان على أن تطلعات قادة الدول الأفريقية تجاه بلاده تزداد إيجابية، موضحا أنه أجرى اجتماعات مثمرة خلال جولته، وأبرم اتفاقيات ستساهم في تعزيز علاقات بلاده مع دول القارة.

وأشار أن إلى تركيا تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية إلى 75 مليار دولار، موضحا أن بلاده تعمل على بناء وتطوير علاقاتها مع دول القارة استنادا إلى مبدأ الربح المتبادل.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعلن الرئيس التركي أن قرار روسيا بشأن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا "غير مقبول"، داعيا أطراف الأزمة إلى الالتزام بالحكمة والقانون الدولي.

وأضاف "باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا"، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا.