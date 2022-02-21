مقتل 7 أطفال في ضربات جوية نيجيرية داخل حدود النيجر

كشف حاكم محلي والتلفزيون الرسمي في النيجر أن الجيش النيجيري قتل وأصاب أطفالا في ضربة جوية داخل النيجر المجاورة، في حين قالت القوات المسلحة النيجيرية إنها تحقق في الأمر.

وقال حاكم منطقة مارادي بالنيجر شايبو أبو بكر إن الهجوم وقع في قرية نشاديه على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مضيفا أنه تسبب في مقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين.

وأضاف أن "خطأ حصل خلال ضربات نيجيرية على الحدود"، لكنه لم يوضح كيف عرف أن قوات نيجيرية هي التي شنت الهجوم، كما ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر أن الهجوم نفذته قوات نيجيرية.

من جهته، أكد مدير الإعلام العسكري في نيجيريا الميجر جنرال جيمي أكبور أن سلاح الجو النيجيري لا يقوم بأي عمليات في مناطق خارج الحدود الإقليمية للبلاد "وهذه سياسة عامة للجيش"، مضيفا أن تحقيقا يجري في الأمر.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية التي تتولى رعاية بعض المصابين، حدوث الضربة، وقالت إن 12 شخصا لاقوا حتفهم بينهم 4 أطفال، في وقت قال فيه سكان محليون إن قوات نيجيرية كانت تلاحق أهدافا فروا من بلدة حدودية.

وتضررت عدة بلدات في منطقة مارادي بشكل كبير من عنف العصابات المسلحة الآتية من ولايات كاتسينا وسوكوتو وزامفارا الفدرالية النيجيرية المجاورة.

في 2018، عززت نيامي الدوريات العسكرية على طول حدودها مع نيجيريا لمنع عمليات توغل العصابات التي تنفذ اغتيالات وعمليات خطف بهدف الحصول على فدية، وهجمات على التجار والمواشي التي يتم نقلها إلى نيجيريا.

وتستضيف منطقة مارادي 100 ألف لاجئ نيجيري فروا من الهجمات المستمرة في بلدهم، بحسب ما أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.