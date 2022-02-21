مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية إيرانية في تبريز

قتل 3 أشخاص -بينهم اثنان من أفراد الطاقم- في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني اليوم الاثنين بمدينة تبريز (شمال غربي البلاد)، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.

وقال مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور إن طائرة مقاتلة من طراز "إف-5" (F-5) مخصصة للتدريب تحطمت في حي منجم (وسط المدينة)، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون.

وأوضح هنرور أنه "لحسن الحظ كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأظهرت أشرطة مصورة قصيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الإطفاء يعملون على إخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

كما بثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية -عبر حسابها على تويتر- لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الإطفاء، ووجود عشرات الأشخاص من عاملي الإغاثة، إلى جانب عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقا حول مكان سقوط الطائرة، وأظهرت اللقطات دخانا منبعثا من موقع الحادث.

وتجري السلطات الإيرانية تحقيقا في سبب الحادث، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة حتى الآن.