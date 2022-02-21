النووي الإيراني.. موسكو ترد على تصريحات بينيت وحديث عن طلب طهران رفع "الثوري" من قوائم الإرهاب

أكد المندوب الروسي بمحادثات فيينا ميخائيل يوليانوف أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني ستكون مماثلة للنسخة الأصلية الموقعة عام 2015، وذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها إن الاتفاق الجديد سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه، وسيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في المنطقة.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات صحفية أنه لا يمكن للنسخة الجديدة من الاتفاق التي يتوقع التوصل إليها في المفاوضات الجارية في فيينا أن تكون أضعف من التي كانت قبلها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه من المحتمل أن يتم التوصل خلال فترة وجيزة إلى اتفاق نووي بين الدول العظمى وإيران.

وأشار بينيت خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته إلى أن الاتفاق المحتمل سيكون لعامين ونصف العام، وأن إيران ستحصل مقابل الاتفاق على عشرات مليارات الدولارات، ورفع القيود والعقوبات.

وأضاف أن المال الذي ستحصل عليه إيران جراء الاتفاق "سيصل إلى الإرهاب في المنطقة، وسيعرضنا ودولا أخرى للخطر، كما سيعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر".

وأكد أن إسرائيل تستعد لليوم التالي في جميع الأحوال، وعلى كافة المستويات، كي تحافظ وتحمي أمن مواطنيها بقوتها الذاتية.

ويضع اتفاق 2015 قيودا على تخصيب اليورانيوم حتى يكون من الأصعب على إيران تطوير مواد لصنع أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن هذا الاتفاق تهاوى منذ عام 2018 عندما انسحب منه الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.





شروط إيرانية

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن بينيت قوله في كلمة أمام ممثلي المنظمات اليهودية الأميركية في القدس، إن إيران تطالب الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط للتوصل لاتفاق.

ووفق أكسيوس، لم يقل بينيت ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد وافقت على رفع الحرس الثوري الإيراني من تلك القائمة، مضيفا أن الخارجية الأميركية رفضت التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن أغلب الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا أمس الأحد بيانا يتضمن شروطا يجب الوفاء بها إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به، وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.

وطالب البرلمانيون -في البيان الموجه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- الحكومة الإيرانية بعدم التخلي عن خطوط طهران الحمراء في مفاوضات فيينا، وعدم التنازل عما وصفوها بالمصالح الوطنية تحت أي ظرف.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الصحافة الإيرانية- أرشيف)

زيارة رئيسي لقطر

وفي الأثناء، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة غير معلنة لإيران، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة أن زيارة وزير خارجية قطر غير المعلنة لإيران تضمنت مباحثات مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.

وذكرت أن زيارة الرئيس الإيراني للدوحة اليوم الاثنين ستبني على زيارة وزير خارجية قطر والاتصالات لإحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بأن الرئيس الإيراني سيزور الدوحة يوم الاثنين تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.