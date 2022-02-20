مرتزقة فاغنر يخلون مواقع وسط ليبيا وينسحبون إلى قاعدة الجفرة

أكدت مصادر للجزيرة من منطقة الجفرة (وسط ليبيا) انسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية بالكامل من جميع مواقعهم وغرف عملياتهم في مدينة سوكنة ومن الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت (وسط ليبيا).

وقالت المصادر إن مقاتلي فاغنر اتجهوا عقب انسحابهم إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد مصحوبين بكامل عتادهم وآلياتهم المسلحة، وبمنظومات الدفاع الجوي "بانتسير" التي ترافقهم في كل تحركاتهم.

وأوضحت المصادر أنه لم تُعرف حتى الآن أسباب انسحاب مرتزقة فاغنر أو وجهتهم النهائية عقب تجمعهم داخل قاعدة الجفرة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أكد أن أكثر من 7 آلاف مسلح من مرتزقة فاغنر الروسية موجودون في ليبيا.

وأضاف أن لديهم 30 طائرة نفاثة موجودة في قاعدة القرضابية (سرت)، إحدى كبرى القواعد العسكرية، بجانب قاعدة الجفرة.

وتنشط مرتزقة فاغنر الروسية منذ أبريل/نيسان 2019 في مدينتي سرت (شرق طرابلس) والجفرة (جنوب شرق طرابلس)، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية في سرت ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

ورغم اتفاق الفرقاء الليبيين في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على إخراج المرتزقة الأجانب، وعلى رأسهم فاغنر، من بلادهم خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، فإن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.