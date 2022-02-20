بينهم مسؤولون محليون.. قتلى في تفجير انتحاري وسط الصومال تبنته حركة الشباب

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم مسؤولون سياسيون محليون، في تفجير انتحاري استهدف أمس السبت مطعما في مدينة بلدوين بوسط الصومال وتبنّته حركة المجاهدين الشباب.

ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في بلدوين عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الدائرة التي تبعد قرابة 340 كلم شمال العاصمة مقديشو.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية بأن عددا ممن أصيبوا بالتفجير قضوا في المستشفى متأثرين بجروحهم، مشيرا إلى وجود مسؤولين محليين في عداد القتلى.

وأعلنت حركة الشباب، في بيان تبنّت فيه الاعتداء، أنّ "استشهاديا من الشباب دخل الموقع"، وقالت إن من بين القتلى مساعد حاكم منطقة حيران ومساعد رئيس الشؤون الاجتماعية ومساعد رئيس أجهزة الاستخبارات في منطقة بلدوين.

وشهدت الصومال، خصوصا مقديشو، سلسلة من الهجمات في الأسابيع الماضية، في وقت يستعد فيه هذا البلد لتنظيم انتخابات أرجئت مرارا.