بتمويل قطري.. الأمم المتحدة تصرف مساعدات مالية لأسر فقيرة في غزة

بدأت الأمم المتحدة اليوم الأحد صرف مساعدات مالية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة بتمويل من دولة قطر.

وتوجه المئات من الفلسطينيين المستفيدين إلى نقاط الصرف التي حددتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لتقلي مساعداتهم.

وكانت اللجنة قد قالت الخميس الماضي -في تصريح وصلت وكالة الأناضول نسخة منه- إن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ 100 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، مشيرة إلى أن الدفع سيتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي تم تحديدها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، بدأت قطر توزيع منحها المالية من خلال الأمم المتحدة بعدما كانت تصرفها عبر فروع بنك البريد (حكومي)، وذلك ضمن اتفاق توصلت إليه الدوحة -آنذاك- مع الأمم المتحدة بالتوافق مع جميع الأطراف.

وسبق أن أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج الأمم المتحدة للمساعدات النقدية الإنسانية لقطاع غزة بدعم قطري.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة -الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة- منذ عام 2007، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.