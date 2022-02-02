وزير خارجية قطر: الدوحة تعمل من أجل تقريب وجهات النظر في مفاوضات النووي الإيراني

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائبُ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لموقع أكسيوس، إن بلاده تعمل من أجل تقريب وجهات النظر في مفاوضات النووي الإيراني.

وأوضح الوزير أن فشل الاتفاق النووي يعني رؤية سباق تسلح في المنطقة، وهذا ما لا تريده قطر.

ويوم الثلاثاء، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، للجزيرة، أن الدوحة تستثمر قنواتها المفتوحة مع واشنطن وطهران للدفع باتجاه التوصل لاتفاق نووي.

ووصف الوزير القطري العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها "عابرةٌ للإدارات واختلاف الأحزاب".

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن مباحثات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، ناقشت الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف للجزيرة أن حديث الجانب القطري مع الإيرانيين والأميركيين ليس نقلا للرسائل، مؤكدا أن الدوحة ترى أن العودة إلى الاتفاق النووي عامل استقرار للمنطقة.

وكان الرئيس الأميركي قد أبلغ الكونغرس رسميا بتصنيف الدوحة حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك عقب مباحثات أجراها مع أمير دولة قطر، في أول لقاء قمة يعقده بايدن، مع قائد خليجي بالبيت الأبيض، منذ توليه الرئاسة قبل عام.