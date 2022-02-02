لوتان: الساحل جرح مفتوح للدفاع الأوروبي.. شتان بين الحلم والواقع

قبل أيام قليلة من قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ونظراً لتدهور العلاقات مع المجلس العسكري في مالي، فإن الدول الأوروبية التي كانت تدرس مساعدة فرنسا على الأرض لديها الآن كل الأسباب لصرف النظر عن ذلك.

هذا ما يراه الكاتب بصحيفة لوتان Le Temps السويسرية ريشار ويرلي في تقرير له ذكر في بدايته ما حصل للقوات الخاصة الإسكندنافية التي طلبت منها السلطات المالية فور وصولها حزم أمتعتها والعودة من حيث أتت، مشيرا إلى أن ذلك جاء على إثر تعليقات لوزير الخارجية الدانماركي لم ترق للمجلس العسكري الحاكم في باماكو .

ولم تمض سوى أيام قليلة بعد ذلك حتى أمرت باماكو السفير الفرنسي بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة على أثر تعليقات لوزير الخارجية الفرنسي اعتبرتها مسيئة لها، وهو ما اعتبره دبلوماسي أوروبي في مؤتمر صحفي له مع عدد قليل من المراسلين "فشلا ذريعا على كل الأصعدة"، لافتا إلى أن إقناع دول شمال أوروبا بالمشاركة في مهمات عسكرية في المستنقع الأفريقي البعيد عن حدودها أمرا صعبا، فما بالك بموقفهم عندما يتم طردهم؟ يتساءل الدبلوماسي الأوروبي.

وأوضح الكاتب أن ما حدث يعتبر انتكاسة لجهود فرنسا في تشكيل نواة لقوة دفاع أوروبية مستقلة، كانت باريس تود أن تجعل من 900 جندي أوروبي المشاركين في عملية تاكوبا (تعني السيف) طليعة لها، مع الحرص على تطوير ذلك المسار خلال الرئاسة الفرنسية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي.

لكن شتان بين الحلم والواقع، فتصور "أوربة" التدخل في منطقة الساحل، وجعله يتناغم مع النجاح شيئان متباعدان، وفقا للكاتب.

ونسب الكاتب للدبلوماسي الأوروبي الذي لم يكشف عن اسمه قوله "أخبروا الفرنسيين أن الضباط الماليين الذين كانوا على وشك فقدان السيطرة على بلادهم قبل 8 سنوات يريدون منهم اليوم المغادرة".

أخبروا الفرنسيين أن الضباط الماليين الذين كانوا على وشك فقدان السيطرة على بلادهم قبل 8 سنوات يريدون منهم اليوم المغادرة

فما البدائل المحتملة، يتساءل الكاتب، قبل أن يذكر بأن الاحتمالات المطروحة هي إما سحب القوات من مالي، وهو أمر وارد ولم يعد من المحظورات خصوصا بعد إغلاق قاعدة تمبكتو في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي وما تلا ذلك من وصول مرتزقة روس من مجموعة فاغنر إلى المنطقة، لكن الفرنسيين لا يريدون انسحابا يمكن مقارنته بالانسحاب الأميركي من أفغانستان، إذ إن فاتورة مثل ذلك السيناريو ستكون باهظة، وهو ما لا يمكن للإليزيه تحمله في عز الحملة الرئاسية.

والبديل الثاني، وفقا للكاتب، هو تقليص حجم العملية من 5100 فرد حاليا إلى 2500، وهو ما يرى ضابط فرنسي أنه ممكن "إذا فقط لعبت قوة تاكوبا دورها".

وهذا أمر صعب، خصوصا بعد القضية الدانماركية، إذ تنتظر البرتغال والمجر وبولندا الإذن من باماكو لإرسال جنود للمشاركة في تاكوبا، كما أن اليونان، التي وعدت باريس بسرب مظلات من قواتها الخاصة بدأت تتلكأ.

قوات مالية وأوروبية في تنسيق ميداني في إطار تاكوبا (رويترز)

تآكل الثقة

والمشكلة الأهم، حسب الكاتب، هي تآكل الثقة في الجيش المالي، فهل يمكن لقوات تاكوبا الوثوق بالوحدات المالية بعد التطورات الأخيرة؟ وكيف يستمرون في القتال، مع وجود خطر دائم في كل مكان بحدوث أضرار جانبية، إذا كانت سلطات مالي غير متعاونة فقد تؤجج السكان المحليين ضد أوروبيين يعتقدون أنهم جاؤوا للدفاع عنهم؟

ويتساءل الكاتب أيضا، لماذا يخاطر الأوروبيون بالموت في الصحراء عندما يكون الانقلابيون الحاكمون مستعدين إلى حد ما للتخلي للجهاديين عن شمال هذا البلد الشاسع، شريطة أن يحمي حلفاؤهم الروس العاصمة؟

وختم الكاتب بالقول إن الأوروبيين فل "سيفهم" في الساحل حتى قبل أن يستخدم.