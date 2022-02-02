"جُرّدوا من ملابسهم ومن أحذيتهم".. تركيا تعثر على جثث مهاجرين توفوا نتيجة البرد وتحمّل اليونان المسؤولية

عثرت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، على جثث مهاجرين فارقوا الحياة من شدة البرد، في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على العودة إلى الأراضي التركية.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، العثور على جثث 12 مهاجرا قضوا جراء البرد، محمّلا أثينا مسؤولية هذه المأساة.

وكتب صويلو، في تغريدة أرفقها بصور مموهة لجثث على جانب طريق، "قضى جراء البرد 12 من أصل 22 مهاجرا أبعدتهم وحدات الحدود اليونانية وجُرّدوا من ملابسهم وأحذيتهم".

السلطات التركية عثرت على الضحايا في منطقة "باشا كوي" شمال غربي البلاد (الأناضول)

وقالت ولاية أدرنة، في بيان، "عُثر على جثث 12 مهاجرا توفوا بسبب البرد في منطقة باشا كوي، بعدما دفعتهم اليونان نحوها".

وأضافت أن السلطات أنقذت مهاجرا واحدا كان على وشك التجمد من البرد، وأسعفته إلى مستشفى كيشان الحكومي بالولاية.

وأردفت أن الجهود متواصلة لتمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وأشارت الولاية إلى فتح السلطات القضائية تحقيقا في الحادثة.

وتدنّت الحرارة إلى حدود الصفر تقريبا الليلة الماضية في هذه المنطقة، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد وزير الداخلية التركي أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك حلولا وهو ضعيف، ويفتقر إلى المشاعر الإنسانية".

أنقرة أكدت أن الضحايا توفوا بسبب البرد بعدما دفعتهم اليونان نحو تركيا (الأناضول)

وتتهم أنقرة بانتظام السلطات اليونانية بإبعاد المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى تركيا لدى محاولتهم العبور إلى اليونان، الأمر الذي تنفيه أثينا على الدوام.

ونشرت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية عدة في الأشهر الأخيرة تقارير تتهم أثينا بصدّ مهاجرين باتجاه تركيا. ودعت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول اليونان إلى التحقيق في تلك الاتهامات.

وتفيد وكالة أنباء الأناضول بأن حرس السواحل الأتراك أنقذوا العام الماضي نحو 15 ألف شخص صدّتهم اليونان.

وتستقبل تركيا حاليا نحو 5 ملايين لاجئ على أراضيها، حسب تعداد رسمي.