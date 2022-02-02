بريطانيا تحذر بنك هافيلاند بسبب "نصيحة غير ملائمة" من شأنها الإضرار باقتصاد قطر

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر بريطانية قولها إن سلطة السلوك المالي بالمملكة المتحدة تتهم "بنك هافيلاند" (Banque Havilland) بتقديم نصيحة للصندوق السيادي الإماراتي لإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري في بداية الأزمة الخليجية في عام 2017.

وقالت الوكالة إن الخطة تضمنت الإضرار بقدرة قطر على استضافة كأس العالم أواخر العام الجاري.

وأصدرت سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحذيرا للبنك -ومقره لوكسمبورغ- على خلفية دور له في المقاطعة الاقتصادية التي تعرضت لها قطر في السنوات الماضية من قبل بعض دول الجوار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن الهيئة البريطانية قولها أمس الثلاثاء الأول من فبراير/شباط إن البنك، الذي يسيطر عليه رجل الأعمال ديفيد رولاند الداعم لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، قدم "نصيحة غير ملائمة" في عرض تقديمي، أطلقت "ممارسات تجارية تلاعبية" في تداول السندات القطرية.

وقالت الهيئة إن العرض الذي قدمه البنك يمكن أن يستخدم لإلحاق الضرر باقتصاد قطر.

وكانت قطر قد رفعت دعاوى قضائية عام 2019 ضد 3 بنوك من بينها هافيلاند، تتهمها بالتلاعب بسعر صرف الريال في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار بالاقتصاد.

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري في أبريل/نيسان 2019 إن بنك هافيلاند حاول إضعاف سعر صرف الريال عبر تقديم أوامر بيع وشراء احتيالية في منصات تداول النقد الأجنبي في نيويورك بهدف إثارة الاضطراب في الأسواق التي تملك فيها دولة قطر عددا من أصولها.