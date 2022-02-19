تونس.. اتحاد الشغل يعيد انتخاب الطبوبي أمينا عاما ويدعو الرئيس سعيد للحوار

أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) اليوم السبت انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عاما له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.

ودعا الاتحاد، في ختام مؤتمره الانتخابي، الرئيس قيس سعيّد إلى حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور، قائلا إن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيّد لا يمكن بأي حال أن تعوض الحوار.

واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 5 سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات تقريبا، في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

وكان اتحاد الشغل قد أعلن مرارا مساندته الإجراءات التي اتخذها سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي، لكنه أكد -في المقابل- أنه لن يعطيه صكا على بياض.

وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية، في وقت بدأت فيه الحكومة مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي سعيا للحصول على قرض، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي محتمل بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

يُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها مهمة لأي جهد من السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.

شعار اتحاد الشغل في تونس (الجزيرة)

موقف حاسم

كما سيكون موقف المنظمة الشغيلة حاسما أيضا في خطط سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علّق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم.

كما حلّ سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا، وأصدر مرسوما لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم، محكما قبضته على كل السلطات.

وذكرت اللوائح الختامية لمؤتمر الاتحاد أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يكون عبر تسقيف زمني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وضرورة إشراك الهيئات المعنية في الشأن القضائي من أجل مسار جديد للمجلس الأعلى للقضاء حتى يؤدي المرفق القضائي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون.

يشار إلى أن اتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام في 2015 مع 3 منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم، مما جنّب تونس السقوط في الفوضى.

ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد، وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.

ومع ذلك تجاهل سعيّد حتى الآن إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.

حل المجلس الأعلى للقضاء جوبه برفض العديد من الأطراف (الأوروبية)

تمديد ودفاع

كان الرئيس التونسي قد مدّد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وورد قرار تمديد الطوارئ أمس الجمعة في الجريدة الرسمية.

وتسري حالة الطوارئ في تونس منذ عام 2015 عقب تفجير استهدف حافلة للأمن الرئاسي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي بروكسل، دافع الرئيس التونسي مجددا أمس الجمعة عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تجميد البرلمان وحل الحكومة، ومهدت لاستحواذه على السلطات التشريعية.

وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

وأكد الرئيس التونسي احترامه للقانون، وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مشددا على حاجة تونس إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه.

الرئيس التونسي مدّد حالة الطوارئ (الجزيرة)

متابعة وأمل

في المقابل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا إن البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، ويأمل أن تتمكن من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي، كما أكدت أهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة.

وقد نقلت الرئاسة التونسية -في بيانين نشرتهما على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- عن سعيد قوله، خلال لقائه مع متسولا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية في بلاده كان يهدف إلى إنقاذ الدولة.

وكان سعيد نفى -أول أمس الخميس- في بروكسل الاتهامات الموجهة له بالعمل على إرساء نظام دكتاتوري في تونس. وترفض معظم القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد، وتصفها بأنها انقلاب على الدستور والثورة، كما أثارت إجراءات الرئيس -وآخرها حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس آخر مؤقت- انتقادات دولية.