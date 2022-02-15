سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من منصبه بعد مرور نحو 5 أشهر على تكليفه به.

وفي أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس الاثنين أن الرئيس قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، لكنه لم يحدد من يخلفه.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية "إذاعة تونس" في سبتمبر/أيلول الماضي. ولم يذكر البيان الصادر عن الرئاسة التونسية أسباب إنهاء تكليف الشنيتي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ويرى معارضوه أن تلك الإجراءات تأتي في إطار سعيه لتجميع السلطات في قبضته، ويتهمونه بالدكتاتورية وتقويض حكم القانون.

في المقابل يقول سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011، وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.