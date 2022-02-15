جمعية الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين وإعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه

انتقدت جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للمنامة، معتبرة إياها خيانة للبلاد، وإعلانا لانتهاء صلاحية، الدستور وفقدانا لأهلية مستقبليه.

وقالت الجمعية -في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر- إن الزيارة تمثل تجاوزا لكل الأعراف والعهود، معتبرة الخطوة لا تمت بصلة للبحرين شعبا ودستورا وأخلاقا.

وأضافت أن شعب البحرين -الذي قالت إنه يُحكم بالحديد والنار- لو سُمح له، لملأ الشوارع ضد الزيارة. كما اعتبرت الجمعية الزيارة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وخرقا للقيم والمواثيق، واستفزازا لشعب البحرين وللشعوب العربية والإسلامية، على حد قولها.