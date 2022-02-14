رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة للمملكة ومظاهرة في المنامة تندد بالتطبيع

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البحرين، مساء الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب بينيت -في بيان- إنه سيلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد، وعددا من كبار المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.

وأضاف البيان "سيناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

عهد جديد في المنطقة يبشر بالخير والبركة ! من كان ليصدق مثل هذا المشهد قبل سنتين فحسب؟ لقاء حميم بين رئيس الوزراء بينيت ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في المنامة 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/VIEy4tdgoE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2022

وتعد هذه أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى المملكة، منذ اتفاق تطبيع العلاقات الذي وقعته كل من المنامة وأبوظبي مع تل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 بوساطة أميركية.

وشهدت منطقة الديه غرب المنامة مظاهرة رافضة لزيارة بينيت، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد التطبيع.

بحرينيون يتظاهرون في #الديه غرب العاصمة #المنامة تأكيدًا على استمرار الحراك ورفضا لزيارة كيان الاحتلال الاسرائيلي #متحدون_على_طريق_الحق pic.twitter.com/Qfr3NJZEoR — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) February 14, 2022

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يرافقه مسؤولون عسكريون وأمنيون، قد زاروا البحرين مطلع الشهر الجاري في زيارة تخللها توقيع اتفاقية دفاعية بين الجانبين.

وعلى الصعيد التجاري، قالت إسرائيل إن التبادل التجاري مع البحرين ارتفع إلى 6.5 مليارات دولار العام الماضي، وهناك رحلات طيران مباشرة بين الجانبين.