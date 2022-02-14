بتوصية من الجهات الأمنية.. الاحتلال يمنع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج

منعت إسرائيل الشيخَ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، من السفر إلى الخارج لمدة شهر قابلة للتمديد.

وقالت سلطات الاحتلال إن القرار الذي وقعته وزيرة الداخلية أياليت شاكيد جاء بناء على توصية من الجهات الأمنية للحيلولة دون استئناف الشيخ صلاح نشاطه بالخارج لصالح الحركة الإسلامية.

وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، إن هذا القرار تعسفي وغير قانوني ويندرج في إطار سياسة الملاحقة السياسية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد شيخ الأقصى المبارك.

وعبر المحامي عن رفضه واستنكاره للقرار، مشيرا إلى أن الشيخ صلاح يعمل في العلن، ومن حقه السفر إلى أي مكان يريده بالعالم.

وقال أيضا إن وزيرة الداخلية "تحمل أفكارا يمينية متطرفة، ومن الواضح أن أفكارها والأيديولوجية التي تحملها هي التي تقف وراء هذا القرار".

وفي فبراير/شباط 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة حيفا (شمال) بسجن الشيخ صلاح لمدة 28 شهرا بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" وتم خفضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا.

ومنذ اعتقاله في 16 أغسطس/آب 2020، مكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

وقد حظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، التي يترأسها الشيخ صلاح، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى "ممارستها نشاطات تحريضية" ضدها.