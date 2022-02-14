احتجاجات السودان.. قتيلان بالخرطوم وأم درمان والسلطات تتعهد بمنع وصول المتظاهرين وسط العاصمة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيلين بالعاصمة الخرطوم وأم درمان في مظاهرات اليوم الاثنين المطالبة بالحكم المدني، ليرتفع قتلى الاحتجاجات إلى 81 منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخرجت مظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة رفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بحكم مدني، ومحاسبة المتورطين في مقتل المتظاهرين.

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع ما يسمى عيد الحب.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة، وأمام مقر البرلمان بأم درمان غربي الخرطوم.

وكانت السلطات قد أعلنت أنها لن تسمح للمظاهرات، التي دعت لها لجان المقاومة، بالاقتراب من وسط الخرطوم.

السلطات السودانية أعلنت أنها لن تسمح للمظاهرات بالوصول لوسط العاصمة (الأناضول)

اعتقالات

من جهته، قال تجمع المهنيين في بيان اليوم "عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم".

وأضاف التجمع الذي لعب دوراً بارزاً في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 "أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما، ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة".

في غضون ذلك، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان أنه انتهى مما سماها المرحلة الأولى من المشاورات مع أطراف الأزمة، في مساع أطلقتها البعثة في يناير/كانون الثاني الماضي لإيجاد تسوية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.