تصاعدت التحذيرات الأميركية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فقد حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أول أمس الجمعة من أن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا بات وشيكا، وقد يحدث قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 20 فبراير/شباط الجاري، في حين حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت.

وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، للصحفيين بأن الغزو الروسي يمكن أن يبدأ "في أي يوم ابتداء من الآن".

وقد نشرت صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية تقريرا يسلط الضوء على أهم المؤشرات التي تدل على قرب الغزو الروسي، نجملها في ما يأتي:

أميركا تطالب رعاياها بالمغادرة

في ظل الحديث عن حرب محتملة، حث الرئيس الأميركي جو بايدن الرعايا الأميركيين على مغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من أن خطر اندلاع الحرب بات كبيرا إلى الحد الذي لا تنبغي معه المخاطرة بالبقاء.

وقد أكد مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، تلك التحذيرات في تصريح لوسائل الإعلام، قال فيه إن الغزو قد يبدأ "في أي يوم منذ الآن"، مشيرا إلى أن الحكمة تقتضي مغادرة الرعايا الأميركيين أوكرانيا لأن خطر نشوب الحرب بات مرتفعا.

وقال سوليفان إن من يقررون البقاء في أوكرانيا قد لا تتوفر لهم فرصة أخرى للمغادرة، نافيا احتمال توفير إجلاء عسكري أميركي لهم عند اندلاع الحرب.

وكانت الخارجية الأميركية أمرت معظم الموظفين الأميركيين الأساسيين في سفارتها بكييف بالمغادرة، كما دعت لعدم السفر إلى أوكرانيا وجزيرة القرم ودونيتسك بسبب التهديدات الروسية المتزايدة.

وذكرت الخارجية الأميركية أنها ستعلق الخدمات القنصلية في سفارتها بدءا من 13 فبراير/شباط الجاري.





توقعات بغزو روسي قبل 20 فبراير

أشار تقرير "ذا هيل" إلى أن ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الثاني من فبراير/شباط الجاري وما أظهراه من وحدة بين البلدين يعدّ مؤشرا على أن الزعيم الروسي قد لا يغزو أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية التي ستستمر أسبوعين.

لكن بعض المسؤولين الأميركيين يرون أن هذه التحليلات لا تعتمد على أساس صلب، فقد قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أول أمس الجمعة إن ثمة احتمالا كبيرا بأن تقدم روسيا على غزو أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية المقامة في الصين، والتي تختتم في 20 من الشهر الجاري، في حين طالبت المزيد من دول العالم رعاياها ودبلوماسييها بمغادرة أوكرانيا فورا تحسبا لاندلاع الحرب.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي سوليفان، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن هجومًا روسيًّا على أوكرانيا قد يحدث في أي يوم بدءا من الآن، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، وتحدث عن احتمالات كبيرة بأن يشمل الاجتياح الروسي مدنا كبرى في أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

وأضاف سوليفان أن أي أميركيين ما زالوا في أوكرانيا عليهم المغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة ما دامت هناك خيارات متاحة، لأن وقوع هجوم جوي روسي سيجعل المغادرة صعبة.

هل قرر بوتين غزو أوكرانيا؟

ونقل تقرير الصحيفة الأميركية عن سوليفان قوله إنه على الرغم من استعداد الولايات المتحدة لغزو روسي محتمل قد يحدث في أي وقت، فإن التقييمات التي أجرتها الإدارة الأميركية لا توضح إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا.

وقال سوليفان إن إدارته لا يمكنها الجزم بأن "الرئيس بوتين قد اتخذ قرار نهائيا (بالغزو)"، مضيفا "ما نقوله هو أن لدينا مستوى كافيا من القلق، بناء على ما نشاهده على الأرض وما توصل إليه محللو الاستخبارات لدينا".

وأوضح تقرير "ذا هيل" أنه على الرغم من التحذيرات الأميركية المتلاحقة فإن بعض الخبراء يشككون في إقدام روسيا على غزو واسع النطاق لأوكرانيا، نظرا للتكاليف الاقتصادية والعسكرية الباهظة التي ستتكبدها موسكو جراء ذلك.





هل ستغزو روسيا كييف؟

في ما يتعلق بسيناريو الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، صرح سوليفان بأن المخابرات الأميركية لا يمكنها التنبؤ على وجه التحديد بسيناريو الغزو الروسي، لكنه حذر من أن استهدافها للعاصمة الأوكرانية كييف أمر محتمل.

وقال سوليفان للصحفيين "لقد أوضحنا أن الغزو قد يتخذ أشكالا مختلفة، لكنني أريد أن أوضح أن أحد هذه الأشكال قد يكون هجوما سريعا على العاصمة كييف".

وبيّن تقرير "ذا هيل" أن الهجوم على كييف، التي يقدر عدد سكانها بـ3 ملايين نسمة و تعدّ أكثر مدن أوكرانيا اكتظاظا بالسكان ويوجد بها مقر الحكومة الأوكرانية، قد يكون مدمرًا لأوكرانيا.

بايدن يواصل التنسيق مع الحلفاء

وأشارت "ذا هيل" إلى أن الرئيس بايدن ومسؤولين بإدارته كثفوا جهودهم الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية على مدى الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تستمر تلك الجهود والمحادثات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما أشارت إلى أن بايدن أجرى مكالمات مع قادة بلدان عدة، من بينها كندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا ورومانيا، يوم الجمعة الماضي، في هذا الشأن.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض عن اتصالات بايدن وزعماء الدول المذكورة آنفا أن "القادة اتفقوا على أهمية تنسيق الجهود لمنع روسيا من القيام بمزيد من العدوان على أوكرانيا"، وأعربوا في هذا السياق عن استعدادهم لفرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا إذا ما اختارت التصعيد العسكري، كما أكدوا مواصلة تعزيز الدفاعات في الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

ونقلت الصحيفة عن سوليفان قوله إن من المرجح أن يجري الرئيس بايدن، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، مكالمة هاتفية مع نظيره بوتين، لكن المسؤولين بالبيت الأبيض لم يكشفوا عن توقيت تلك المكالمة على وجه التحديد.