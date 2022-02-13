التقى المبعوثة الأممية.. الدبيبة يدعو الأطراف الليبية لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في ملتقى الحوار السياسي في جنيف، مشددا على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية، وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

وأوضح الدبيبة اليوم الأحد في أثناء لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز -بالعاصمة طرابلس- أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين، والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد، لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

كما التقت المبعوثة الأممية رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون إقصاء.

وشددت وليامز على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا، مع مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة، في أقرب وقت ممكن.

قطار الانتخابات

وكان الدبيبة قد قال -في تغريدة له على موقع تويتر- إن قطار الانتخابات في بلاده انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، بينما طالبت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش بالعاصمة طرابلس بعدم التمديد لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشاد بما سماه التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد لمجلس النواب، داعيا مؤيديه إلى الاستمرار "في رفع الصوت عاليا".

وفي سياق متصل، أكدت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش رفضها للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بتعيينه فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، وطالبت في بيان أصدرته بعدم التمديد لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وشددت هذه القوات على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه يونيو/حزيران المقبل.

وكان الدبيبة قد قال إنه سيعلن في 17 من هذا الشهر عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية، واستفتاء على الدستور في يونيو/حزيران المقبل.

وبشأن تكليف باشاغا من قبل البرلمان برئاسة حكومة جديدة، قال الدبيبة إن ما يجري تحت قبة البرلمان عبث يشوبه التزوير والتدليس، مضيفا أن قلة في مجلس النواب تستحوذ على القرار بالتهديد والمغالبة.

وتم تنصيب الدبيبة العام الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة جرى تشكيلها عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات المنقسمة، والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.





مجلس الدولة

في المقابل، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن الاستعداد للتعامل مع مجلس النواب، وقال إن مجلسه غير معني بمنح الثقة للحكومة، مضيفا أن الباب مفتوح للتواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتحقيق في أي مخالفات تتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديد.

وشدد المشري على أن مدة حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة انتهت بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، موضحا أن قرار منحها الثقة نص على تحولها لحكومة تصريف أعمال في حال عدم التمديد لها.

ودافع عن تعيين رئيس جديد للوزراء من قبل مجلس النواب -المنعقد في الشرق- واتهم حكومة الدبيبة بشنّ "حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة".

وكان البرلمان قد طلب قبل أيام من باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بعد جلسة قال فيها رئيس البرلمان إن المرشح الآخر الوحيد انسحب، ثم جرى اختيار وزير الداخلية السابق في تصويت سريع برفع الأيدي.

وعلى إثر ذلك، توجّه باشاغا إلى طرابلس جوا ليلة الخميس قبل عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق أسبوعين، وقال إنه يتوقع أن يُسلم الدبيبة السلطة سلميا.

العاصمة الليبية تشهد تحشيدا عسكريا ضخما داعما للحكومة الحالية (رويترز)

تحشيد عسكري

وتشهد العاصمة طرابلس تحشيدا عسكريا ضخما داعما للحكومة الحالية، ورافضا لتعيين وزير الداخلية السابق رئيسا لحكومة جديدة.

وقالت مصادر للجزيرة إن هذا التحشيد يهدف لضبط الأمن والاستقرار في طرابلس، ومواجهة أي تفاقم للأوضاع بسبب التطورات السياسية.

وصباح السبت، وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، لدعم الدبيبة، ويؤكد وصول القافلة خطر تجدد القتال مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة.

وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسما في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة، بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات.

وقالت المنظمة إنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها.