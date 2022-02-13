لوتان: طالبان في المدينة.. لماذا الاعتراض؟ ألم تبنِ جنيف سمعتها على مثل هذا الحضور؟

أثار وصول وفد من حركة طالبان الأفغانية إلى جنيف جنونا غير معتاد لدرجة نسيان البعض أن هذا النوع من الوجود هو بالضبط ما بنت المدينة سمعتها من خلاله.

هكذا استهل لويس ليما افتتاحيته في صحيفة "لوتان" (Le Temps) السويسرية، مبرزا أن الحرج جلي في أوساط المسؤولين السويسريين منذ قدوم وفد من طالبان إلى جنيف لحضور مناقشات كان من المقرر أن تظل "سرية قدر الإمكان".

واستغرب ليما هذا الهرج والمرج، مذكرا بأن قصر الأمم -تماما كما هي حالة جنيف المدينة المفتوحة- اعتاد الترحيب بجميع أنواع الشخصيات، حتى تلك البغيضة منها.

وأضاف أن حركة طالبان لم تعترف أي دولة بنظامها حتى الآن، وذلك بعد 6 أشهر من سيطرتها على البلاد مرة أخرى، بل إنها معزولة لدرجة أن سفراءها -بمن في ذلك في سويسرا- لا يدافعون عن أيديولوجيتهم، ولا يبدو أن طالبان قد وفت بتعهداتها للمجتمع الدولي.

وفي الجانب الآخر -يقول الكاتب- هناك السكان الأفغان الذين يغرقون في كارثة إنسانية مروعة، وتعتمد البلاد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الدولية، ولا توجد طريقة أخرى لتقديم هذه المساعدات سوى بالتنسيق مع أولئك الذين يسيطرون اليوم على البلاد، وهذا أمر ضروري لأنه يخص الملايين من الناس.





وبصراحة -يضيف ليما- الحلول كلها مرة، ولا معنى لهذا الهلع من وجود عدد قليل من ممثلي هذه القوة الجديدة في جنيف، فجميع العاملين في المجال الإنساني ميدانيا بأفغانستان يحتاجون إلى توفير مثل هذه التسهيلات، ولكن هذا لا يعني عدم وضع حركة طالبان أمام مسؤولياتها، ولا يعني منحها اعترافا دوليا دون أن يكلفها ذلك شيئا يذكر.

وأوضح ليما أن الرسالة يجب أن تظل واضحة، وهي أن فشل طالبان في الإذعان للقواعد الدولية الأساسية يعني أنها ستظل نظاما منبوذا.

ومع ذلك، فإن مؤسسة نداء جنيف -وهي المؤسسة التي دعت وفد حركة طالبان إلى سويسرا- تسعى على وجه التحديد إلى تعريف الحركة بشكل أفضل بهذه المعايير الدولية التي أصبحت جنيف شعارها.

وختم بأن تقليد جنيف الذي سمح بمثل هذه الزيارة يجب أن يظل محل فخر واعتزاز دونما إحراج، لكن شريطة ألا يحصل القادة الأفغان على أي مكسب سياسي جانبي غير مقصود.