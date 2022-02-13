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لوتان: طالبان في المدينة.. لماذا الاعتراض؟ ألم تبنِ جنيف سمعتها على مثل هذا الحضور؟

This handout photograph released by the Afghan Taliban and taken on January 22, 2022 shows Afghanistans Foreign Minister Amir Khan Muttaqi (C), Taliban senior official member Anas Haqqani (R) and delegates posing for pictures before departing to Oslo, at the Kabul airport in Kabul. (Photo by Afghan Taliban / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Afghan Taliban " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
وفد سابق من طالبان بمطار كابل للتوجه إلى أوسلو (الفرنسية)
13/2/2022

أثار وصول وفد من حركة طالبان الأفغانية إلى جنيف جنونا غير معتاد لدرجة نسيان البعض أن هذا النوع من الوجود هو بالضبط ما بنت المدينة سمعتها من خلاله.

هكذا استهل لويس ليما افتتاحيته في صحيفة "لوتان" (Le Temps) السويسرية، مبرزا أن الحرج جلي في أوساط المسؤولين السويسريين منذ قدوم وفد من طالبان إلى جنيف لحضور مناقشات كان من المقرر أن تظل "سرية قدر الإمكان".

واستغرب ليما هذا الهرج والمرج، مذكرا بأن قصر الأمم -تماما كما هي حالة جنيف المدينة المفتوحة- اعتاد الترحيب بجميع أنواع الشخصيات، حتى تلك البغيضة منها.

وأضاف أن حركة طالبان لم تعترف أي دولة بنظامها حتى الآن، وذلك بعد 6 أشهر من سيطرتها على البلاد مرة أخرى، بل إنها معزولة لدرجة أن سفراءها -بمن في ذلك في سويسرا- لا يدافعون عن أيديولوجيتهم، ولا يبدو أن طالبان قد وفت بتعهداتها للمجتمع الدولي.

وفي الجانب الآخر -يقول الكاتب- هناك السكان الأفغان الذين يغرقون في كارثة إنسانية مروعة، وتعتمد البلاد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الدولية، ولا توجد طريقة أخرى لتقديم هذه المساعدات سوى بالتنسيق مع أولئك الذين يسيطرون اليوم على البلاد، وهذا أمر ضروري لأنه يخص الملايين من الناس.

وبصراحة -يضيف ليما- الحلول كلها مرة، ولا معنى لهذا الهلع من وجود عدد قليل من ممثلي هذه القوة الجديدة في جنيف، فجميع العاملين في المجال الإنساني ميدانيا بأفغانستان يحتاجون إلى توفير مثل هذه التسهيلات، ولكن هذا لا يعني عدم وضع حركة طالبان أمام مسؤولياتها، ولا يعني منحها اعترافا دوليا دون أن يكلفها ذلك شيئا يذكر.

وأوضح ليما أن الرسالة يجب أن تظل واضحة، وهي أن فشل طالبان في الإذعان للقواعد الدولية الأساسية يعني أنها ستظل نظاما منبوذا.

ومع ذلك، فإن مؤسسة نداء جنيف -وهي المؤسسة التي دعت وفد حركة طالبان إلى سويسرا- تسعى على وجه التحديد إلى تعريف الحركة بشكل أفضل بهذه المعايير الدولية التي أصبحت جنيف شعارها.

وختم بأن تقليد جنيف الذي سمح بمثل هذه الزيارة يجب أن يظل محل فخر واعتزاز دونما إحراج، لكن شريطة ألا يحصل  القادة الأفغان على أي مكسب سياسي جانبي غير مقصود.

المصدر : لوتان