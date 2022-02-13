غزو البلاستيك في البر والبحر.. قمة دولية لحماية المحيطات من التلوث

تعهد نحو 30 من قادة الدول والحكومات في قمة "بريست" الفرنسية ببذل مزيد من الجهود لحماية المحيطات من التلوث، بعد صدور تقرير علمي يحذر من حدوث أزمات بيئية مدمرة في محيطات العالم بسبب التلوث البلاستيكي.

وأفاد التقرير الذي أصدره الصندوق العالمي للطبيعة بأن مشكلة بلاستيك المحيطات ستزيد 4 أضعاف بحلول منتصف القرن ما لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من تفاقمها. وإذا لم يُشرع في اعتماد إجراءات عاجلة لمكافحة هذه الآفة، فإن الكلفة الاجتماعية لأزمة التلوث البلاستيكي قد تبلغ 7 تريليونات دولار أميركي.

ويؤكد التقرير أن أزمة التلوث البلاستيكي لا تظهر أي علامات على التراجع.

وتقول ميلاني بيرغمان عالمة الأحياء البحرية في معهد ألفريد فيغنر الألماني إن البلاستيك لا يمكن إزالته من المحيط، "فقد نستطيع جمع قطع البلاستيك بالقرب من السواحل أو من الشواطئ وضفاف الأنهار، لكنها عندما تصل إلى المحيط فإنها تضيع لأن معظمها يستقر في قاع البحر، أو تتقاذفها الأمواج إلى شواطئ نائية لا يصل إليها الناس".





وحذر التقرير أيضا من أنه نهاية القرن ستشهد مستويات خطيرة من تركيز الماكروبلاستيك في مناطق بحرية تبلغ مساحتها أكثر من ضعفي مساحة غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وسيدعو الصندوق العالمي للطبيعة الحكومات إلى بدء مفاوضات مباشرة بشأن معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، ومكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

خطورة البلاستيك

وتكمن خطورة البلاستيك في أن معظم منتجاته غير قابلة للتحلل البيولوجي، وقد يستغرق من عشرات إلى مئات السنين كي يتحلل في الماء، فضلا عن أنه خفيف الوزن ويمكنه الانتشار بسهولة بواسطة الأمواج والرياح.

كما أن المنتجات البلاستيكية تحتوي على مواد بعضها سام ويمثل خطرا على صحة الكائنات الحية.

ويؤثر البلاستيك سلبا على صحة 88 نوعا من الأحياء البحرية التي تناولتها دراسة الصندوق العالمي للطبيعة، وقدّر الباحثون أن نحو 90% من الطيور البحرية و52% من السلاحف البحرية عرضة لابتلاع مخلفات البلاستيك.