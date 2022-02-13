إيران تعلن احتجاز سفينتين في الخليج العربي بتهمة تهريب وقود

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد أن الحرس الثوري احتجز سفينتين في الخليج العربي بتهمة تهريب الوقود.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد -نقلا عن رئيس القضاء في محافظة هرمزغان مجتبی قهرمانی- أن سفينتين تحملان 50 ألف لتر من الوقود المهرب ضبطتا من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري في الخليج العربي.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المهربين كانوا يعتزمون نقل شحنات الوقود إلى دولة خليجية -لم يسمها- مشيرا إلى أن الشحنة رُصدت من خلال المراقبة الدقيقة، وفي عملية منسقة من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سفينة أجنبية تحمل كمية كبيرة من الوقود المهرب، في محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد، وصادرت 150 ألف لتر من الوقود، وباشرت التحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة.

كما أفرج الحرس الثوري الإيراني منذ عدة أشهر عن ناقلة نفط فيتنامية، كان قد احتجزها بخليج عمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إفراغ حمولتها.