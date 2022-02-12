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6 فرق إطفاء تعاملت مع الحادثة.. السيطرة على حريق في بازار طهران والأسباب غير واضحة

حريق في مصنع للكيماويات في إيران
حريق سابق في مصنع للكيمياويات في إيران (مواقع التواصل)
12/2/2022

أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في قسم الأحذية في بازار طهران.

وأوضح أن الحريق التهم نحو 30 محلا تجاريا، وتسبب بخسائر مادية، مشيرا إلى أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالعاصمة إلى أن 6 فرق إطفاء وصلت إلى مكان الحريق للتعامل معه، وأوضح أنه لا توجد معلومات عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث.

وشهدت إيران -فجر الثلاثاء الماضي- حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.

واندلع -العام الماضي- حريق كبير في مصنع للكيمياويات بمنطقة "شكوهية" الصناعية في مدينة قم وسط إيران، وشارك في إخماده أكثر من 100 رجل إطفاء، ولم يخلف الحريق حينها ضحايا بشرية، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة، فضلا عن إصابة بعض رجال الإطفاء.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي