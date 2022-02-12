6 فرق إطفاء تعاملت مع الحادثة.. السيطرة على حريق في بازار طهران والأسباب غير واضحة

أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في قسم الأحذية في بازار طهران.

وأوضح أن الحريق التهم نحو 30 محلا تجاريا، وتسبب بخسائر مادية، مشيرا إلى أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالعاصمة إلى أن 6 فرق إطفاء وصلت إلى مكان الحريق للتعامل معه، وأوضح أنه لا توجد معلومات عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث.

وقوع آتش سوزی گسترده در بازار کفاش‌های تهران‌ نیروهای چند ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی در حال مهار حریق هستند. pic.twitter.com/2K9EJSgSrH — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 12, 2022

وشهدت إيران -فجر الثلاثاء الماضي- حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.

واندلع -العام الماضي- حريق كبير في مصنع للكيمياويات بمنطقة "شكوهية" الصناعية في مدينة قم وسط إيران، وشارك في إخماده أكثر من 100 رجل إطفاء، ولم يخلف الحريق حينها ضحايا بشرية، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة، فضلا عن إصابة بعض رجال الإطفاء.