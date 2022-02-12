كورونا.. احتجاجات ضد التلقيح بنيوزيلندا وتخفيف قيود ببريطانيا وولايات أميركية والصين توافق على عقار فايزر

تجمّع محتجون أمام البرلمان في نيوزيلندا -اليوم السبت- لليوم الخامس مطالبين بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة، على الرغم من توقعات بهطول أمطار غزيرة، بينما أعطت الصين موافقة مشروطة على استخدام عقار شركة فايزر، وسط ارتفاع الإصابات في عدة دول.

وأقامت الشرطة النيوزيلندية المزيد من الحواجز على أرض البرلمان، وقالت إنها ستحتفظ بوجود قوي لضمان سلمية المظاهرات.

ويغلق المحتجون الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنغتون بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.





وقالت الشرطة إنها لم تنفذ أي اعتقالات يوم الجمعة، وكانت قد أعلنت عن اعتقال 120 شخصا يوم الخميس أثناء محاولتها إبعاد المحتجين بالقوة.

وسجلت نيوزيلندا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، بلغت 446 إصابة.

وتجاهل المحتجون دعوات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمغادرة. وتزيد المواجهة المستمرة الضغوط السياسية على أرديرن التي تراجعت معدلات تأييدها في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة.





فايزر بالصين

وقالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين -اليوم السبت- إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، ليصبح أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.

وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ممن هم معرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.

وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار، وعرضها على السلطات المعنية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص.





تخفيف قيود

وفي ولاية نيويورك الأميركية، بدأ سريان قرار تخفيف بعض القيود، ويشمل إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وتزامن القرار مع خطوات مماثلة اتخذها حكام من الحزب الديمقراطي في ولايات أميركية أخرى.

وفي بريطانيا، خففت الحكومة القيود على السفر بإلغاء فحوص فيروس كورونا على الأشخاص المطعمين بالكامل اعتبارا من أمس الجمعة، وسيتعين على القادمين تعبئة استمارة دخول مبسطة، لتحديد مكان إقامتهم والدول التي زاروها قبل وصولهم إلى بريطانيا.

وبالنسبة لغير المطعمين، فيتعين عليهم إجراء اختبارات ما قبل السفر واختبار "بي سي آر" (PCR) في اليوم الثاني من الوصول إلى بريطانيا.

وقد أرجع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف القيود إلى نجاح حملة التطعيم والجرعات المعززة.

وكان جونسون قد أعلن أن حكومته ستلغي جميع القيود التي فرضتها للتصدي لجائحة كورونا نهاية الشهر الجاري.





إصابات مرتفعة

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من الزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودا استثنائية لاحتواء هذه الموجة من الوباء، في ظل تحذيرات فلسطينية من واقع خطر ينتظر سكان القطاع، جراء منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال معدات ومستلزمات طبية ضرورية لمواجهة جائحة كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة في الهند -اليوم السبت- ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 42.59 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 50 ألف إصابات جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى حوالي 508 آلاف، بعد تسجيل 804 وفيات جديدة.





وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر 12 مليونا، بعد تسجيل نحو 210 آلاف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى حوالي 120 ألفا، بعد تسجيل 198 وفاة جديدة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم الجمعة، بلغت نحو 55 ألف إصابة.

وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ مليونا و295 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات 7045 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.