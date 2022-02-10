واشنطن تتحدث عن فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق مع طهران.. الرئيس الإيراني: المخاوف من برنامجنا النووي مجرد أكاذيب ملفقة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة إدارة بايدن لم تختلف حتى الآن عن سياسة الإدارة السابقة، موضحا أن الظروف الراهنة للاتفاق النووي ناجمة عن تنصل واشنطن من التزاماتها وغياب حسن النية، في حين تحدثت واشنطن عن فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق حول نووي إيران.

وأضاف الرئيس الإيراني أن المخاوف من برنامج بلاده النووي مجرد أكاذيب ملفقة، وهدفها التحريض علينا.

وقال رئيسي "أثبتنا جديتنا في مفاوضات فيينا للدفع بالدبلوماسية قدما والرد على مخاوف المجتمع الدولي"، مؤكدا أن طهران تؤمن "بعدم حيازة السلاح النووي ولدينا فتوى واضحة في هذا الشأن".

وشدد على أن الأنشطة النووية لبلاده سلمية وشفافة، وذكر أن بلاده أبدت استعدادها الدائم لتنفيذ التزاماتها للتعامل مع أي مخاوف.





مفاوضات

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه بفيينا محاولات إحياء الاتفاق النووي الإيراني على وقع تصريحات واعدة بإنجاحها وداعية للتعجيل في البت فيها.

وتحدثت واشنطن عن فرصة أخيرة هذا الشهر لإنقاذ الاتفاق، في وقت تقول فيه إيران إن الأصوات القادمة من الإدارة الأميركية تظهر أنه لا يوجد انسجام داخلي لاتخاذ قرارات سياسية لإنجاح المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن الطرف المقابل أمام اختبار لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مؤكدا جدية إرادة بلاده في التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا.

كما شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأميركية تظهر أنه لا يوجد انسجام داخلي فيها لاتخاذ القرارات السياسية للمضي قدما بمباحثات فيينا.





إحاطة سرية

وكشف موقع "بوليتيكو" (Politico) أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن حذروا في إحاطة سرية نواب الكونغرس من أن إيران يمكن أن تنتج مواد كافية لصنع قنبلة نووية في غضون مدة لا تتجاوز شهرين، وأنها قلصت جدولها الزمني بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق قبل 4 سنوات.

كما نقل موقع بوليتيكو عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قوله إنه لا يرى أي طريقة لوقف تقدم إيران سوى بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وكان المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي قد قدّم إحاطة مغلقة بشأن مجريات مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، في حين تحدث البيت الأبيض عن إعداد سيناريوهات للطوارئ.

وهذه الإحاطة التي قدّمها مالي لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق أن قدّم إحاطة لأعضاء الكونغرس عن مجريات محادثات فيينا.

وكان 33 مشرّعا جمهوريا في مجلس الشيوخ تعهدوا في رسالة -أول أمس الثلاثاء- للرئيس بايدن بعرقلة أي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يَعُد الرئيس الأميركي إلى الكونغرس أولا بشأن هذا الاتفاق.





الاتفاق هو الحل

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الاتفاق النووي الذي يعالج المخاوف الأساسية لكل الأطراف هو في الأفق، ولكن لم يتم التوصل إليه بعد.

وفي حديث للصحفيين، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن المحادثات مع إيران وصلت إلى نقطة تتعلق بعودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أمله" في التوصل سريعا إلى نتائج، على الرغم من استمرار التباينات الكبيرة، وقال إن "الطرفين أثبتا أن لديهما النيّة".