لجنة برلمانية تحقق في تعامله مع سجلات الرئاسة.. نيويورك تايمز: ترامب كان يلقي وثائق بمرحاض البيت الأبيض

تحقق لجنة بمجلس النواب الأميركي في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع سجلات من البيت الأبيض بعد استرجاع 15 صندوقا من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص في ولاية فلوريدا، في حين نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية عن موظف بالبيت الأبيض أن ترامب كان يلقي وثائق في مرحاض البيت الأبيض.

وقالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني -اليوم الخميس- إنها "قلقة للغاية"؛ لأن السجلات لم تُسلم لإدارة الأرشيف الوطني فور انتهاء ولاية دونالد ترامب يناير/كانون الثاني 2021، "ويبدو أنها نُقلت من البيت الأبيض، وهو ما يعد انتهاكا لقانون السجلات الرئاسية"، حسب مالوني.

وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية إنها قلقة أيضا من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقول إن ترامب "حاول مرارا تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة" للقانون، الذي يقضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية.

وفي السياق نفسه، قال تقرير نشرته -اليوم الخميس- نيويورك تايمز إن موظفي البيت الأبيض كانوا يجدون بين الحين والآخر وثائق تسد مرحاض ترامب في البيت الأبيض في أثناء فترة رئاسته.

وقالت مراسلة الصحيفة الأميركية ماغي هابرمان -لشبكة "سي إن إن" (CNN)- "كان موظفو البيت الأبيض يجدون بين الحين والآخر المرحاض مسدودا، وبعد ذلك يجدون لفائف محشورة وأوراقا مطبوعة مبللة.. سواء مذكرات أو قصاصات ورق، يعتقدون أنه ألقاها في مرحاض حمامه".

🚨الأرشيف الوطني يطلب من وزارة العدل التحقيق في تعامل #ترامب مع سجلات #البيت_الأبيض

جاء الطلب وسط الكشف عن أن المسؤولين استعادوا 15 صندوقًا من المواد من مقر إقامة الرئيس السابق ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما كان ينبغي.

via:WP pic.twitter.com/RM4SEgLxoY — صـــــــلاح (@mafihachk) February 10, 2022

وأضافت مراسلة نيويورك تايمز أنه من غير الواضح نوع الوثائق التي كان يتخلص منها ترامب.

صناديق السجلات

وفي بيان، أقر ترامب بأن صناديق السجلات نقلت إلى إدارة الأرشيف الوطني (الجهة المسؤولة عن حفظ وثائق رؤساء الولايات المتحدة) بعد "مناقشات" وصفها بالبناءة، وقال إنه أُخبر بأنه "ليس ملزما" بتسليم وثائق من البيت الأبيض، رغم أنه لم يقل من المسؤول الذي أعطاه هذا التوجيه.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية -أمس الأربعاء- أن إدارة الأرشيف الوطني طلبت من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق ترامب.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تشكيكا في تعامل الرئيس الجمهوري مع الوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد ذكرت إدارة الأرشيف الوطني -الاثنين الماضي- أنها اضطرت لاستعادة 15 صندوقا من الوثائق في فلوريدا، كان دونالد ترامب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021، وهو اليوم نفسه الذي تولى فيه جو بايدن مقاليد السلطة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومن بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق، رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وذكرت إدارة الأرشيف أن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها "أعيد لصقها بشريط" من قبل مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض، في حين ترك البعض الآخر كما هو.

وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى إدارة الأرشيف الوطني.