استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.. لقاء بين مستشار ماكرون وسفير قطر في فرنسا

اجتمع باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط مع سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية الشيخ علي بن جاسم آل ثاني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناولت تلك المباحثات قضايا ثنائية واقتصادية واستثمارية بين البلدين، كما وقّع الجانبان القطري والفرنسي على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والمالي بين وزارتي المالية في البلدين وخطاب إعلان نوايا بين وزارتي الثقافة القطرية والفرنسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أشاد نواب فرنسيون بدولة قطر، مطالبين بالعمل من أجل تفاهم جيد معها بوصفها حليفا قويا كما أثبتت الأزمة الأفغانية.

وقالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية -التي نشرت وقتها بيانا لهؤلاء النواب- إن دولة قطر تمر بفترة سياسية تاريخية منذ الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، مما يسهم في تقدم ديمقراطي غير مسبوق فيها.

ووصف بيان النواب الفرنسيين دولة قطر بأنها أحد الشركاء المميزين في المنطقة بسبب الدور المتنامي الذي تؤديه في الإدارة الإقليمية للأزمات ذات الأهمية العالمية، مما يوجب دعم جهود الانفتاح غير المسبوقة هناك.

وفي مارس/آذار 2019 وقعت قطر وفرنسا عددا من الاتفاقيات في مجالي الدفاع والأمن خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي وقتها إدوارد فيليب.