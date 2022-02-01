الجيش اليمني يؤكد خوض معارك عنيفة مع الحوثيين والأمم المتحدة تبحث حفظ الاستقرار بمحافظة الحديدة

قال الجيش اليمني إن قواته خاضت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب شرقي اليمن، وإن قتلى وجرحى سقطوا من الحوثيين في هذه المعارك. في حين أعلنت الأمم المتحدة بحثها مع الحوثيين سبل رفع مستوى الاستقرار بمحافظة الحديدة.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قال إنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وتعز الاثنين.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن قواتهم استهدفت غرفة عمليات ميدانية للإمارات في عسيلان بشبوة شرق اليمن بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر عبد الملك العجري، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، في تغريدة على تويتر "الإمارات ستبقى هدفا للقوات الصاروخية والجوية اليمنية كخيار إستراتيجي".

وأضاف "الإمارات لا يمكنها أن تدخل وقتما تشاء وتخرج متى ما تشاء، ولا ثقة بتعهداتها وتصريحاتها تجاه الأزمة اليمنية" كما جاء في تغريدته.

وكانت ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا أعلنت قبل أيام أنها استكملت عملياتها وأمنت مديريات محافظة شبوة بعد تحريرها من الحوثيين، وبدأت بنقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية.





إيران وإسرائيل

وقال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني إن المشروعين الإيراني والإسرائيلي بالمنطقة يتواجهان لكنهما بالمقابل يتبادلان الخدمات، حسب تعبيره.

وحذر الجبواني ألوية العمالقة مما اعتبرها خدمة للمشروع الإسرائيلي بحكم مسار التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

وأضاف بأن الخلفية السلفية واليمانية، لمنتسبي ألوية العمالقة، لا تقبل تقسيم اليمنيين إلى جنوبي وشمالي، على حد تعبيره.

الأمم المتحدة

سياسيا، بحثت الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي، الثلاثاء، سبل رفع مستوى الاستقرار في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

ويسيطر الحوثيون على معظم هذه المحافظة الإستراتيجية على البحر الأحمر، في حين تسيطر الحكومة الشرعية على بعض المناطق.‎





وقالت البعثة الأممية في الحديدة، عبر بيان، إن رئيس البعثة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالمحافظة، الجنرال (الأيرلندي) المتقاعد مايكل بيري، زار شركة موانئ البحر الأحمر اليمنية (التي تخضع لسيطرة الحوثيين).

وأضافت أن بيري التقى أعضاء فريق لجنة تنسيق إعادة الانتشار الممثلة للسلطات بصنعاء (جماعة الحوثي) ومدير شركة الموانئ (دون تحديدهم) وأعقب ذلك جولة تعريفية بميناء الحديدة.

وأوضحت البعثة أن النقاشات دارت حول الوسائل المطلوبة لرفع مستوى الاستقرار في ‎الحديدة، والحاجة إلى تكثيف جهود إزالة الألغام، لحماية المواطنين أطفالا ونساء ورجالا.

ودعا بيري، الذي تولى رئاسة البعثة الأممية، قبل نحو أسبوعين، إلى الحفاظ على موانئ الحديدة بطابعها المدني، مشيرا إلى أهميتها لدى الملايين من المواطنين، وفق البيان.





أزمة خانقة

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق بشأن الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

لكن المفاوضات توقفت، منذ مارس/آذار 2020، بعد تعليق الفريق الحكومي مشاوراته إثر مقتل أحد ضباطه المراقبين لوقف إطلاق النار بالمحافظة.

وكان واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أكد أمس أن الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد في الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات تصل إلى حوالي 126 مليار دولار.

وتحدث عن تصاعد معدلات التضخم الفترة الماضية وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الأجنبية بأكثر من 300%، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الإيرادات وتدهور مستوى معيشة المواطنين، مما تسبب بحدوث أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80% من السكان.