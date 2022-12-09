وزير العدل الفلسطيني: ماضون في مساءلة إسرائيل بالمحاكم الدولية والإقليمية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن بلاده "ستواصل المضي قدما" لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها أمام المحاكم الدولية والإقليمية.

ورأى الوزير الشلالدة أن محكمة الجنايات الدولية "مطالبة بالتحقيق الفوري" وتقديم لائحة بأسماء المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول في مكتبه بمدينة رام الله.

وأفاد بأن "فلسطين ستواصل المضي قدما لمحاسبة ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها وجرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب أمام المحاكم الدولية، والمحاكم الإقليمية"، مشيرا إلى إعدام الفلسطيني عمار مفلح في بلدة حوارة مؤخرا، وقال إنها "جريمة ضد الإنسانية".

وقبل أسبوع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنديا إسرائيليا أعدم شابا بالرصاص الحي من المسافة صفر جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكان مقطع فيديو -تداولته صفحات فلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي- أظهر أن جنديا إسرائيليا يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين، قبل أن يقوم الجندي بإطلاق النار من المسافة صفر باتجاه الفلسطيني.





ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن الجنائية الدولية "حسمت الأمر وأثبتت أن لها ولاية وصلاحية على الأراضي الفلسطينية"، وفتحت تحقيقا أوليا في تلك الجرائم، حيث "استمعت ووثقت عددا منها خلال الاستماع لشهادات فلسطينيين".

وأوضح أن جلسات الاستماع للشهود تمت في الأردن، بسبب منع إسرائيل للجنة التابعة للجنائية الدولية من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن "المطلوب الآن مباشرة التحقيق الفوري مع مرتكبي الجرائم وتقديم لائحة بأسماء المتهمين".

وعام 2018، قدمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا، وهي الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة (2014) ومن بين ذلك انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية التي استمرت من مارس/آذار 2018 إلى ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأواخر عام 2014، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "ميثاق روما" وملحقاته، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، في حين وافقت الأخيرة على طلب فلسطين التي باتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

مشهد قاسٍ.. لحظة إعدام أحد جنود الاحتلال لشاب فلسطيني في حوارة جنوب نابلس.#فلسطين pic.twitter.com/yrPsrhsuoY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 2, 2022

وفي السياق، أشار الوزير الشلالدة إلى وجود تمييز في القضاء الدولي، وقال "نلاحظ تميز القضاء الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والجنائية، هذه المحاكم ومجلس الأمن الدولي تحركوا للتحقيق بالجرائم المرتكبة في أوكرانيا ولم تتحرك تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف أن السلطة القائمة بالاحتلال ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها جريمة الفصل العنصري والقتل.

كما أشار إلى فيلم "الطنطورة"، الذي وثق جريمة ارتكبتها إسرائيل عام 1948، وقال "الطنطورة نموذج، وهناك أكثر من 500 قرية فلسطينية أبيدت، وهُجّر سكانها، وقُتل جزء كبير منهم".

وتابع "الشعب الفلسطيني يستحق اتخاذ قرار من مجلس الأمن والجمعية العمومية لتوفير حماية دولية. حماية تحمل السلاح وليس مراقبين دوليين".

ودعا وزير العدل الفلسطيني المجتمع الدولي إلى النظر في إجبار سلطة الاحتلال الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن "إسرائيل منذ العام 1967 ترفض استقبال أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق".

وقال أيضا "إذا لم تتحرك المحكمة الدولية في ملاحقة إسرائيل، فهذا يضعف عمل المحكمة، وبالتالي فإن القانون الذي يسود في حينه هو قانون القوة وهو مرفوض".

إصلاح الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، دعا الوزير الشلالدة المجتمع الدولي إلى العمل على وقف "الانتهاكات العنصرية" ضد الفلسطينيين، معتبرا أن هذه "مسؤولية تقع على الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإصلاحات القانونية داخل أروقة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بتوسيع الأعضاء الدائمين في المجلس حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام السلطة من الولايات المتحدة التي تستخدم الفيتو ضد الشعب الفلسطيني".

وتساءل الشلالدة "لماذا لا تضاف دول وازنة لمجلس الأمن الدائم مثل تركيا والهند ومصر والبرازيل والأرجنتين وغيرها؟"، كما اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل على "إضعاف مبادئ القانون الدولي".

مساءلة إسرائيل

وأشار الشلالدة -خلال المقابلة- إلى عزم بلاده ملاحقة إسرائيل في المحاكم والمحافل الدولية كافة، وكذلك المحاكم الإقليمية مثل الأوروبية والأفريقية والأميركية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه "يمكن ملاحقة مجرمي الحرب في محاكم البلاد التي يحملون جنسياتها (مزدوجي الجنسية)".

مؤكدا أنه يجب "الذهاب إلى الأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل التي كان قبولها في الأمم المتحدة مشروطًا بقيام دولة فلسطين".

كما شدد على أهمية طلب الأمم المتحدة من محكمة العدل فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وقال إن "الفتوى، التي من المتوقع أن تكون لصالح فلسطين، ستكون ذات قيمة ومرجعية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوتت 98 دولة لصالح مشروع قرار في اللجنة الرابعة -لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار- للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما عارضته 17 دولة وامتنعت عن التصويت 52 دولة.

وجاء في نص القرار أن "الجمعية العامة تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية، واستيطانها وضمها لها، إضافة لتأثير سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال".