واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال تركي وشركات تابعة له بتهمة بيع النفط الإيراني

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته، متهمة إياه بتيسير بيع نفط وغسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- أيان وعددا من الشركات التابعة له بقيادة شبكة للتهرب من العقوبات الأميركية من خلال العمل كميّسر لمبيعات النفط الإيراني والمساعدة في عمليات غسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات التي فرضتها واشنطن بهاء الدين نجل أيان، وقاسم أوزتاس ومصطفى قبطان ونحو 20 شركة مرتبطة بهم.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن الشركات التابعة لأيان أبرمت عقودا بملايين الدولارات لبيع النفط الإيراني إلى مشترين أجانب في الصين ودول في شرق آسيا والإمارات وأوروبا، كما قامت بإجراءات ترتيب الشحنات، وساعدت في غسل العائدات، وحجب مصدر النفط الإيراني بالنيابة على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتأتي الإجراءات الأميركية الجديدة في وقت يستمر فيه التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب مجموعة من القضايا تضمنت الخلاف حول النهج السياسي في سوريا وشراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.

وتواصل واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.

وسعى الرئيس الأميركي إلى التفاوض كي تعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.