في افتتاح القمة الخليجية الـ43.. ولي العهد السعودي يؤكد على التكامل بين دول المجلس

تعقد في العاصمة السعودية الرياض القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية التي سيشارك فيها القادة الخليجيون والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاح القمة إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

وشدد على ضرورة الوصول إلى حل عاجل شامل للقضية الفلسطينية، ودعم بلاده الوصول لحل للأزمة اليمينة.

وأكدت الصين والسعودية -في بيان مشترك اليوم الجمعة- أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والدور السعودي لتحقيق هذا الاستقرار، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وذكر البيان المشترك -الذي نقلته وسائل إعلام رسمية سعودية حكومية- "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين".

وقال إن الجانبين سيبحثان فرص الاستثمارات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات وتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، ومشاريع سلاسل إمداد الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأمس الخميس، وقّع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني -بعد قمة ثنائية- اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بينما أكد الرئيس شي أن زيارته إلى المملكة ستفتح "عصرا جديدا" للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية.

كما ستعقد في الرياض قمة ثالثة عربية صينية بمشاركة قادة دول عربية والرئيس الصيني.