شاهد- صحفي فلسطيني يكشف كمينا لجنود الاحتلال وسط أشجار العنب

نشر صحفي فلسطيني -اليوم الجمعة- مقطع فيديو يسخر فيه من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء اختبائهم بين أشجار "الدوالي" (العنب)، وإعدادهم كمينا لاستهداف الشبان الفلسطينيين، خلال مواجهات في قرية النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال الصحفي معتصم سقف الحيط بسخرية للجنود الذين جلسوا على الأرض لاقتناص الفرصة وإطلاق الغاز والرصاص تجاه الشبان "أنتم قاعدين هون، اطلعوا من بين الدوالي اطلعوا".

واندلعت بعد صلاة الجمعة مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان في قرية النبي صالح، التي تشهد مواجهات دائمة خاصة يوم الجمعة، الذي يعده الشبان يوما لمواجهة الاحتلال.

وكان الصحفي قد نشر مقطعًا سابقًا، يسخر فيه من جنود الاحتلال بعد إحباطه كمينا أعدوه بين أوراق الحشائش، وقال لهم "اطلعوا من بين الخبيزة كاشفكم"، وقد لقي انتشارًا واسعًا عبر المنصات حينها.

#عاجل| اندلاع مـــواجــهات عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، والاحتلال يُطلق قنابل الغاز بكثافة. pic.twitter.com/G9dSDBaQ1C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 9, 2022

وتشهد قرى الضفة الغربية مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.