بعد إنجاز صفقة تبادل غرينر وبوت.. بوتين: تبادل سجناء آخرين مع واشنطن ممكن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، اليوم الجمعة، أن تبادل أسرى آخرين بين موسكو وواشنطن "ممكن"، وذلك بعد إفراج موسكو عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر مقابل إفراج واشنطن عن رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت.

ووصل بوت اليوم الجمعة إلى روسيا حيث كانت في انتظاره والدته وزوجته، بعدما أمضى 10 سنوات في السجون الأميركية، بينما حطت طائرة تقل غرينر في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أيضا، بعد نحو 10 أشهر من احتجازها في روسيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في قرغيزستان "الاتصالات تتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات، ولم تتوقف يوما. فهل إجراء (تبادل سجناء) أخرى ممكن؟ نعم كل شيء ممكن".

لكنه أكد أن هذه المفاوضات لا تشكل بالضرورة "مقدمة" لحوار يتناول قضايا أخرى، وذلك في ذروة أزمة بين موسكو وواشنطن بسبب عدة ملفات، أبرزها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع بوتين "لم نحدد أهدافا بحيث تؤدي هذه المفاوضات إلى (مفاوضات) أخرى. لكنها توفر مناخا معينا، هذا صحيح".





استمرار المحادثات

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المفاوضات لا تضع حدا للأزمة بين البلدين، معتبرا أن العلاقات بينهما لا تزال "في وضع يدعو إلى الأسف".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما بشأن تبادل محتمل للسجناء بشكل مباشر دون وسطاء.

ويتبادل الأميركيون والروس الاتهامات باحتجاز مواطنين من الدولتين لأغراض سياسية.

ولم تشمل عملية التبادل أمس الخميس أميركيا آخر معتقلا في روسيا هو الجندي السابق في البحرية بول ويلان (52 عاما) الذي أوقف في ديسمبر/كانون الأول 2018 في روسيا، ثم حكم عليه في 2020 بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بتأمين عودة الجندي السابق بول ويلان إلى بلاده.