إسرائيل.. نتنياهو يحصل على 10 أيام إضافية لتشكيل حكومة ائتلافية

أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية -اليوم الجمعة- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو حصل على مهلة حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل حكومة جديدة، إذ وافق الرئيس إسحاق هرتسوغ على طلبه بتمديد المهلة 10 أيام إضافية.

وكلف الرئيس هرتسوغ نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة منذ عام 2019، ورغم حصوله على دعم الأغلبية في الكنيست (البرلمان)، فإنه لم يتمكن بعد من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي.

وكان الرئيس الإسرائيلي أمهل نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة، على أن تنتهي المهلة القانونية الحالية الأحد المقبل، وقال حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- إن طلب التمديد جاء بسبب تأخر الاتفاق على أدوار شركائه في الائتلاف الحاكم الجديد.

ويحتاج نتنياهو إلى حشد دعم ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 لتمرير حكومته في الكنيست، وسط تحذيرات داخل إسرائيل وخارجها من توجهات يمينية متطرفة للحكومة المرتقبة، ولا سيما تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

حزب شاس

وأعلنت مصادر رسمية إسرائيلية -أمس الخميس- توصل نتنياهو إلى اتفاق مع حزب "شاس" اليميني الديني لانضمامه إلى الحكومة المقبلة، وينص الاتفاق على إسناد وزارتي الداخلية والصحة إلى أرييه درعي (رئيس شاس) خلال النصف الأول من ولاية الحكومة الجديدة، على أن يتولى وزارة المالية في النصف الثاني من الولاية، كما سيتولى الحزب حقيبتي الخدمات الدينية والرفاه والأمن الاجتماعي.

وقبلها، توصل الليكود إلى اتفاق مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد يقضي بتولي زعيمه بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية لمدة عامين.

وتوصل الليكود أيضا إلى اتفاق مبدئي مع حزب "يهدوت هتوراه" اليميني المتطرف بشأن توزيع الحقائب الوزارية، لكن لا يزال يتعين الاتفاق بشأن تشريعات يطالب بها "يهدوت هتوراه".